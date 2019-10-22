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22 октября 2019, 11:33

В России падает спрос на бензин

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Исследование российского топливного рынка показало снижение в 2019 году спроса на бензин. По итогам первых девяти месяцев потребление сократилось на 1%. Для отрасли это существенный показатель. Обычно спрос колеблется в пределах 0,3 – 0,4%.
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Как сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков», с января по сентябрь суммарное потребление бензина сократилось в России почти на 1% к аналогичному периоду 2018 года. Цифра для топливного рынка серьезная. По опыту 10-летних наблюдений заметное падение наблюдалось только в кризисном 2015 году – на 1,9%. В дальнейшем колебания не превышали 0,4%. А в 2018 году спрос на бензин даже вырос (на те же 0,4%).

С одной стороны, эксперты говорят, что на такую низкую оценку могла повлиять погрешность в методике измерения. По данным Министерства энергетики отгрузки бензина на внутренний рынок идут в прежних объемах и ситуация с обеспеченностью топливом сейчас в стране стабильная. 

С другой стороны, в исследовательской группе «Петромаркет» снижение спроса на топливо объясняют общим спадом потребительской активности россиян. Доходы большинства населения не растут, в отличие от цен на товары, бензин и ЖКХ. Поэтому люди пытаются оптимизировать расходы. Многие уже задумались о переводе автомобиля на газ.

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В России падает спрос на бензин
{{material_127889}}Как сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков», с января по сентябрь суммарное потребление бензина сократилось в России почти на 1% к аналогичному периоду 2018 года. Цифра для топливного рынка серьезная. По опыту 10-летних наблюдений заметное падение наблюдалось только в кризисном 2015 году – на 1,9%. В дальнейшем колебания не превышали 0,4%. А в 2018 году спрос на бензин даже вырос (на те же 0,4%).С одной стороны, эксперты говорят, что на такую низкую оценку могла повлиять погрешность в методике измерения. По данным Министерства энергетики отгрузки бензина на внутренний рынок идут в прежних объемах и ситуация с обеспеченностью топливом сейчас в стране стабильная. С другой стороны, в исследовательской группе «Петромаркет» снижение спроса на топливо объясняют общим спадом потребительской активности россиян. Доходы большинства населения не растут, в отличие от цен на товары, бензин и ЖКХ. Поэтому люди пытаются оптимизировать расходы. Многие уже задумались о переводе автомобиля на газ.
2019-10-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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