В России переход на электромобили начнется с коммерческого транспорта
Переход на полностью электрические автомобили неизбежен, считают известные эксперты, мировые лидеры, экологи, политики. Одними из первых начнут вводить запреты норвежцы, там уже в 2025 году нельзя будет купить новый автомобиль с бензиновым или дизельным двигателем. По итогам 2020 года в Норвегии каждая вторая проданная машина была электрической, пишет ТАСС.
В Европе полный запрет на автомобили с ДВС, в том числе и грузовики, вступит в силу в 2040 году. Даты обозначили также в Северной Америке и во многих странах Азии (Китай, Южная Корея, Япония).
В России никакие даты не называют и отказываться от транспорта с ДВС в ближайшие 15 лет точно не планируют. Автоконцерн Renault пытался продавать Kangoo Z.E. в грузовом и грузо-пассажирском исполнении с электромотором, но при его цене (более 2 млн рублей) против 1,3 за такой же автомобиль с ДВС, покупателей нашлось не много.
На сегодняшний день в России активная электрификация наблюдается только среди общественного и коммерческого транспорта, да и только в миллионниках. Так в Москве и Петербурге внедрили электробусы, а каршеринг и такси пытаются пересадить на электромобили. Был презентован крупнотоннажный электрической грузовик Moskva.
На заводе Sollers в Елабуге в 2022 году начнется выпуск электрифицированных фургонов Ford Transit. Автомобиль рассчитан на клиентов из Москвы и других городов-миллионников.
ГАЗ работает над моделью GAZelle e-NN. А специалисты Камаза и ученые Санкт-Петербургского Политеха работают над созданием собственной электрической платформы "Кама". На российских дорогах вскоре может появиться и белорусский грузовик "МАЗ-4381Е0”.
Как пишет ТАСС, по оценкам Sollers к 2025 году доля электротранспорта в продажах LCV в России составит приблизительно 4% (4–5 тыс. единиц). В 2022–2023 годах появление коммерческого электротранспорта ожидается в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, а спустя два-три года в Нижним Новгороде, Краснодаре, Екатеринбурге, Самаре, Ростове-на-Дону.
В целом ни правительство, ни минпромторг не озвучили планы ни по введению электрического транспорта на территории России, ни по созданию собственного производства.
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