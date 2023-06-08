В России пересчитали все китайские бренды: сколько их?

Ранее мы писали 5 самых популярных кроссоверов в России в мае 2023 года Отечественный авторынок постепенно восстанавливается. В мае 2023 года российские дилеры реализовали 72,2 тыс ... Читать далее

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По данным РОАД, на сегодняшний день в России официально продаются автомобили 14 китайских марок. Концерн Chery Automobile продает у нас машины под марками Chery, Exeed, Omoda и Kaiyi. Концерн Great Wall Motors представлен марками Great Wall, Haval и Tank. Компания Dongfeng Motor Corporation предлагает россиянам марки Dongfeng и Voyah. Также официальные поставки своих автомобилей на российский рынок ведут Geely, Changan, GAC, JAC и FAW. В список забыли включить автомобили BAIC, сборку которых наладили на калининградскомАвтоторе

Эксперты прогнозируют, что к концу 2023 года доля китайских автомобилей на отечественном авторынке вполне может возрасти до рекордных 60%, пишет РИА Новости. По данным аналитического агентства «Автостат», в майском рейтинге продаж шесть мест досталось именно китайским брендам. А лидером российского сегмента SUV стал китайский «паркетник» Haval Jolion.

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