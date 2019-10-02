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2 октября 2019, 11:53

В России пересчитали все кроссоверы и внедорожники

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Фото: Андрей Савельев
Специалисты аналитического агентства «Автостат» выяснили, сколько в России автомобилей сегмента SUV. По состоянию на 1 июля 2019 года на территории нашей страны зарегистрировано более 10 млн кроссоверов и внедорожников, что составляет 23% всего легкового автопарка страны.
В России пересчитали все кроссоверы и внедорожники

Фото взято из открытых источников

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Общая численность российского автопарка увеличилась до 52,4 млн единиц. Из них большую часть составляют легковые автомобили – 44,1 млн единиц или 84%. Каждый четвертый легковой автомобиль в России принадлежит к сегменту SUV. На 1 июля текущего года на отечественных дорогах насчитывалось 10,15 млн вседорожников (23%).

Больше всего внедорожников ездит под брендом Lada. Их численность достигает 1,2 млн экземпляров или почти 12% от всего «внедорожного» парка в стране. На втором месте по популярности находятся вседорожники Toyota (1,03 млн экз.). На третьем – еще один японский бренд – Nissan с автопарком в 933 тыс. вседорожников.

Четвертую строчку занимает Chevrolet. В нашей стране зарегистрировано 699 тыс. вседорожников марки. Замыкает пятерку лидеров Mitsubishi с 620 тыс. автомобилей. Кроме того, в ТОП-10 самых распространенных в России автомобилей сегмента SUV вошли: Hyundai (601 тыс. экз.), УАЗ (598 тыс. экз.), Renault (492 тыс. экз.), Kia (444 тыс. экз.) и Suzuki (332 тыс. экз.).

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Отзывы по теме
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Если хотите сделать именно упор на качество, купите немецкое масло с соответствующим допуском. Но в таком случае, при покупке обязательно обратите внимание на страну-производителя, а то некоторые бренды, типа Рольфа, выдают свою продукцию за немецкую, но немецким качеством там даже и не пахнет.
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В России пересчитали все кроссоверы и внедорожники
{{material_127582}}Общая численность российского автопарка увеличилась до 52,4 млн единиц. Из них большую часть составляют легковые автомобили – 44,1 млн единиц или 84%. Каждый четвертый легковой автомобиль в России принадлежит к сегменту SUV. На 1 июля текущего года на отечественных дорогах насчитывалось 10,15 млн вседорожников (23%).Больше всего внедорожников ездит под брендом Lada. Их численность достигает 1,2 млн экземпляров или почти 12% от всего «внедорожного» парка в стране. На втором месте по популярности находятся вседорожники Toyota (1,03 млн экз.). На третьем – еще один японский бренд – Nissan с автопарком в 933 тыс. вседорожников.Четвертую строчку занимает Chevrolet. В нашей стране зарегистрировано 699 тыс. вседорожников марки. Замыкает пятерку лидеров Mitsubishi с 620 тыс. автомобилей. Кроме того, в ТОП-10 самых распространенных в России автомобилей сегмента SUV вошли: Hyundai (601 тыс. экз.), УАЗ (598 тыс. экз.), Renault (492 тыс. экз.), Kia (444 тыс. экз.) и Suzuki (332 тыс. экз.).
2019-10-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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