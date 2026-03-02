Автомобили старше 10 лет заполнили дороги страны, как это влияет на рынок

2 марта 2026, 07:20
В России почти 70% легковых авто старше 10 лет: свежие данные по автопарку
В России почти 70% легковых авто старше 10 лет: свежие данные по автопарку
Эксперты раскрыли структуру российского автопарка: почти семь из десяти легковых машин в стране перешагнули десятилетний рубеж. Почему это тревожит специалистов и как меняется ситуация на рынке - в нашем материале. Мало кто задумывается, к чему ведет старение автомобилей. Какие риски и тенденции выявлены - рассказываем подробно.
В начале 2026 года российский автопарк легковых автомобилей оказался на пороге серьезных перемен. По информации агентства «АВТОСТАТ», 69% всех зарегистрированных машин в стране имеют возраст старше 10 лет. Это означает, что из 47,45 миллиона легковых автомобилей 32,73 миллиона были выпущены до 2015 года включительно, и лишь 31% автомобилей моложе этого возраста, а именно машины, произведенные с 2016 года и позже, которых насчитывается 14,72 миллиона.
Если рассматривать структуру автопарка более подробно, то совсем новых автомобилей возрастом до 3 лет в стране всего 3,73 миллиона, что составляет лишь 7,9% от общего числа. Еще 13,2%, или 6,26 миллиона, — это машины в возрасте от 4 до 7 лет, а доля автомобилей, которым от 8 до 10 лет, составляет 9,9%, что соответствует 4,73 миллиона единиц.
Такая возрастная картина автопарка формировалась не один год. Эксперты связывают ее с рядом факторов: снижением доступности новых автомобилей, изменениями в экономике, а также особенностями российского рынка, где многие предпочитают эксплуатировать транспорт до предела. Подобная ситуация может привести к увеличению числа служб по техническому обслуживанию и ремонту, а также к росту количества аварийных ситуаций из-за технических неполадок.
Интересно, что, несмотря на появление новых моделей и попытки производителей обновить модельный ряд, доля свежих машин остается низкой, что отражается на вторичном рынке: спрос на подержанные автомобили стабильно высок, а цены на них продолжают расти. В результате многие россияне выбирают между покупкой старых, но проверенных временем автомобилей и дорогим новым автомобилем, который не всегда доступен по цене.
Российский рынок легковых автомобилей традиционно отличается большим количеством машин отечественного производства, таких как Lada, а также иномарок, собранных на местных заводах. В последние годы на фоне ухода ряда западных брендов и ограниченного импорта новых моделей спрос на подержанные автомобили заметно вырос. Из этого следует, что средний возраст автопарка увеличивается, и многие владельцы предпочитают ремонтировать свои машины, а не менять их на новые.
По мнению специалистов, дальнейшее старение автопарка может быть связано не только с безопасностью дорожного движения, но и с экологической обстановкой в городах, поскольку старые автомобили, как правило, выбрасывают больше вредных веществ, а их техническое состояние часто оставляет желать лучшего. В то же время обновление автопарка требует значительных вложений, которые для многих россиян пока остаются недоступными.
Эксперты отмечают, что ситуация с возрастом автомобилей в России является отражением социально-экономических тенденций последних лет. С одной стороны, автомобили становятся все более зависимыми, с другой — отсутствие доступных кредитных программ и рост цен на новые машины вынуждают людей постепенно эксплуатировать старые транспортные средства. В ближайшие годы, по прогнозам аналитиков, эта тенденция сохранится, если не появятся новые стимулы для обновления автопарка.
К слову, Lada — один из самых узнаваемых автомобильных брендов в России, выпускаемый на заводе «АвтоВАЗ», который был основан в 1966 году и с тех пор стал символом отечественного автопрома. Модели Lada отличаются доступной ценой, простым обслуживанием и развитой сервисной сетью, и, несмотря на конкуренцию иностранных марок, они продолжают занимать лидирующие позиции по продажам в стране, особенно в сегменте бюджетных машин.
Похожие материалы
-
02.03.2026, 08:23
Почему новый Subaru Outback сменил формат: неожиданные причины трансформации
Subaru Outback в 2026 году удивил поклонников сменой формата: универсал уступил место внедорожнику. Компания раскрыла, что за этим стоят не только маркетинговые исследования, но и реальные требования покупателей. Как изменился автомобиль и почему это важно для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
02.03.2026, 07:41
Редкая Toyota Supra 1997 года ушла с молотка по цене нового Cadillac CT4-V
В Техасе дилер реализовал уникальную Toyota Supra 15th Anniversary Edition 1997 года почти за ту же сумму, что стоит новый Cadillac CT4-V. Несмотря на возраст, автомобиль сохранил культовый статус и привлек внимание коллекционеров. Чем объясняется такой интерес к этой машине и почему ее считают недооцененной - разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.03.2026, 07:24
Tenet выходит в лидеры: новые модели и смена баланса на российском авторынке
Российский бренд Tenet стремительно укрепляет позиции: к 2026 году линейка расширится до пяти моделей, включая крупный кроссовер и седан D-класса. Это может изменить расстановку сил на рынке и повлиять на будущее Chery в России.Читать далее
-
02.03.2026, 07:01
Российские цены на новые авто: почему разница с Китаем достигает миллионов рублей
В 2026 году разница в стоимости новых автомобилей между Россией и Китаем стала особенно заметной. На итоговую цену влияют не только производственные издержки, но и целый ряд обязательных платежей. Разбираемся, что именно формирует стоимость машин на российском рынке.Читать далее
-
02.03.2026, 06:34
Сравнение Lada Niva Travel и Chery Tiggo 4 Pro: опыт эксплуатации на 20 000 км
Два популярных автомобиля - Lada Niva Travel и Chery Tiggo 4 Pro - прошли по 20 000 км в реальных условиях. Итоги эксплуатации удивили даже опытных водителей: разница в затратах и надежности оказалась существенной. Разбираемся, что важнее - комфорт или выносливость.Читать далее
-
02.03.2026, 05:29
Уступила трон, но не сдалась: как изменилась рестайлинговая Toyota Camry на фоне триумфа Kia K5
Рестайлинг Toyota Camry принес заметные изменения в динамике и комфорте, но мультимедийная система по-прежнему уступает конкуренту. Почему это важно для рынка бизнес-седанов и как изменились позиции моделей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.03.2026, 04:36
Donut Lab бросает вызов скептикам: первая серийная твердотельная батарея SSB
Donut Lab заявила о создании первой в мире серийной твердотельной батареи SSB, вызвав бурю споров и обвинений в мошенничестве. Теперь компания намерена опровергнуть все сомнения и показать, что их разработка действительно работает. Почему это событие может изменить всю индустрию - в нашем материале.Читать далее
-
01.03.2026, 21:58
Какие автомобили в СССР были самыми доступными для обычных граждан
Эксперты проанализировали рынок автомобилей в СССР и выделили модели, которые стали символом доступности для миллионов. Почему именно эти машины оказались в центре внимания и как они повлияли на автокультуру страны - в нашем материале.Читать далее
-
01.03.2026, 21:49
Неочевидные проблемы моторов Hyundai и Kia: что скрывают популярные двигатели
Двигатели Gamma от Hyundai и Kia давно считаются одними из самых массовых на рынке, но у них есть ряд уязвимостей, которые могут привести к серьезным поломкам. Разбираемся, какие конструктивные решения вызывают вопросы и как продлить срок службы этих моторов.Читать далее
-
01.03.2026, 21:40
Lada Vesta Sport нового поколения: старт производства, детали и планы АвтоВАЗа
АвтоВАЗ удивил запуском новой Lada Vesta Sport - самой мощной версии в истории модели. Более 200 уникальных деталей, спортивная сборка и свежий дизайн. Почему это событие может изменить рынок и что ждет покупателей - разбираемся подробно.Читать далее
Похожие материалы
-
02.03.2026, 08:23
Почему новый Subaru Outback сменил формат: неожиданные причины трансформации
Subaru Outback в 2026 году удивил поклонников сменой формата: универсал уступил место внедорожнику. Компания раскрыла, что за этим стоят не только маркетинговые исследования, но и реальные требования покупателей. Как изменился автомобиль и почему это важно для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
02.03.2026, 07:41
Редкая Toyota Supra 1997 года ушла с молотка по цене нового Cadillac CT4-V
В Техасе дилер реализовал уникальную Toyota Supra 15th Anniversary Edition 1997 года почти за ту же сумму, что стоит новый Cadillac CT4-V. Несмотря на возраст, автомобиль сохранил культовый статус и привлек внимание коллекционеров. Чем объясняется такой интерес к этой машине и почему ее считают недооцененной - разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.03.2026, 07:24
Tenet выходит в лидеры: новые модели и смена баланса на российском авторынке
Российский бренд Tenet стремительно укрепляет позиции: к 2026 году линейка расширится до пяти моделей, включая крупный кроссовер и седан D-класса. Это может изменить расстановку сил на рынке и повлиять на будущее Chery в России.Читать далее
-
02.03.2026, 07:01
Российские цены на новые авто: почему разница с Китаем достигает миллионов рублей
В 2026 году разница в стоимости новых автомобилей между Россией и Китаем стала особенно заметной. На итоговую цену влияют не только производственные издержки, но и целый ряд обязательных платежей. Разбираемся, что именно формирует стоимость машин на российском рынке.Читать далее
-
02.03.2026, 06:34
Сравнение Lada Niva Travel и Chery Tiggo 4 Pro: опыт эксплуатации на 20 000 км
Два популярных автомобиля - Lada Niva Travel и Chery Tiggo 4 Pro - прошли по 20 000 км в реальных условиях. Итоги эксплуатации удивили даже опытных водителей: разница в затратах и надежности оказалась существенной. Разбираемся, что важнее - комфорт или выносливость.Читать далее
-
02.03.2026, 05:29
Уступила трон, но не сдалась: как изменилась рестайлинговая Toyota Camry на фоне триумфа Kia K5
Рестайлинг Toyota Camry принес заметные изменения в динамике и комфорте, но мультимедийная система по-прежнему уступает конкуренту. Почему это важно для рынка бизнес-седанов и как изменились позиции моделей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.03.2026, 04:36
Donut Lab бросает вызов скептикам: первая серийная твердотельная батарея SSB
Donut Lab заявила о создании первой в мире серийной твердотельной батареи SSB, вызвав бурю споров и обвинений в мошенничестве. Теперь компания намерена опровергнуть все сомнения и показать, что их разработка действительно работает. Почему это событие может изменить всю индустрию - в нашем материале.Читать далее
-
01.03.2026, 21:58
Какие автомобили в СССР были самыми доступными для обычных граждан
Эксперты проанализировали рынок автомобилей в СССР и выделили модели, которые стали символом доступности для миллионов. Почему именно эти машины оказались в центре внимания и как они повлияли на автокультуру страны - в нашем материале.Читать далее
-
01.03.2026, 21:49
Неочевидные проблемы моторов Hyundai и Kia: что скрывают популярные двигатели
Двигатели Gamma от Hyundai и Kia давно считаются одними из самых массовых на рынке, но у них есть ряд уязвимостей, которые могут привести к серьезным поломкам. Разбираемся, какие конструктивные решения вызывают вопросы и как продлить срок службы этих моторов.Читать далее
-
01.03.2026, 21:40
Lada Vesta Sport нового поколения: старт производства, детали и планы АвтоВАЗа
АвтоВАЗ удивил запуском новой Lada Vesta Sport - самой мощной версии в истории модели. Более 200 уникальных деталей, спортивная сборка и свежий дизайн. Почему это событие может изменить рынок и что ждет покупателей - разбираемся подробно.Читать далее