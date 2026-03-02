Автомобили старше 10 лет заполнили дороги страны, как это влияет на рынок

В России почти 70% легковых авто старше 10 лет: свежие данные по автопарку

Эксперты раскрыли структуру российского автопарка: почти семь из десяти легковых машин в стране перешагнули десятилетний рубеж. Почему это тревожит специалистов и как меняется ситуация на рынке - в нашем материале. Мало кто задумывается, к чему ведет старение автомобилей. Какие риски и тенденции выявлены - рассказываем подробно.

В начале 2026 года российский автопарк легковых автомобилей оказался на пороге серьезных перемен. По информации агентства «АВТОСТАТ», 69% всех зарегистрированных машин в стране имеют возраст старше 10 лет. Это означает, что из 47,45 миллиона легковых автомобилей 32,73 миллиона были выпущены до 2015 года включительно, и лишь 31% автомобилей моложе этого возраста, а именно машины, произведенные с 2016 года и позже, которых насчитывается 14,72 миллиона.

Если рассматривать структуру автопарка более подробно, то совсем новых автомобилей возрастом до 3 лет в стране всего 3,73 миллиона, что составляет лишь 7,9% от общего числа. Еще 13,2%, или 6,26 миллиона, — это машины в возрасте от 4 до 7 лет, а доля автомобилей, которым от 8 до 10 лет, составляет 9,9%, что соответствует 4,73 миллиона единиц.

Такая возрастная картина автопарка формировалась не один год. Эксперты связывают ее с рядом факторов: снижением доступности новых автомобилей, изменениями в экономике, а также особенностями российского рынка, где многие предпочитают эксплуатировать транспорт до предела. Подобная ситуация может привести к увеличению числа служб по техническому обслуживанию и ремонту, а также к росту количества аварийных ситуаций из-за технических неполадок.

Интересно, что, несмотря на появление новых моделей и попытки производителей обновить модельный ряд, доля свежих машин остается низкой, что отражается на вторичном рынке: спрос на подержанные автомобили стабильно высок, а цены на них продолжают расти. В результате многие россияне выбирают между покупкой старых, но проверенных временем автомобилей и дорогим новым автомобилем, который не всегда доступен по цене.

Российский рынок легковых автомобилей традиционно отличается большим количеством машин отечественного производства, таких как Lada, а также иномарок, собранных на местных заводах. В последние годы на фоне ухода ряда западных брендов и ограниченного импорта новых моделей спрос на подержанные автомобили заметно вырос. Из этого следует, что средний возраст автопарка увеличивается, и многие владельцы предпочитают ремонтировать свои машины, а не менять их на новые.

По мнению специалистов, дальнейшее старение автопарка может быть связано не только с безопасностью дорожного движения, но и с экологической обстановкой в городах, поскольку старые автомобили, как правило, выбрасывают больше вредных веществ, а их техническое состояние часто оставляет желать лучшего. В то же время обновление автопарка требует значительных вложений, которые для многих россиян пока остаются недоступными.

Эксперты отмечают, что ситуация с возрастом автомобилей в России является отражением социально-экономических тенденций последних лет. С одной стороны, автомобили становятся все более зависимыми, с другой — отсутствие доступных кредитных программ и рост цен на новые машины вынуждают людей постепенно эксплуатировать старые транспортные средства. В ближайшие годы, по прогнозам аналитиков, эта тенденция сохранится, если не появятся новые стимулы для обновления автопарка.

К слову, Lada — один из самых узнаваемых автомобильных брендов в России, выпускаемый на заводе «АвтоВАЗ», который был основан в 1966 году и с тех пор стал символом отечественного автопрома. Модели Lada отличаются доступной ценой, простым обслуживанием и развитой сервисной сетью, и, несмотря на конкуренцию иностранных марок, они продолжают занимать лидирующие позиции по продажам в стране, особенно в сегменте бюджетных машин.