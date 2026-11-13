У дилеров осталось меньше 200 машин, а конвейер стоит больше года: грозит владельцам Xcite

13 ноября 2026, 00:42
Продажи рухнули в 30 раз, а запасы почти на нуле: что происходит с российским брендом кроссоверов XCite?
Продажи рухнули в 30 раз, а запасы почти на нуле: что происходит с российским брендом кроссоверов XCite?
Петербургская площадка выпускала эти модели чуть больше года. Затем сборка остановилась. Эксперт сопоставил общий выпуск с накопленными продажами. На предприятии допускали возобновление выпуска при улучшении рынка.
В линейке XCite два кроссовера: X-Cross 7 и X-Cross 8. Марку выпускали в России на базе моделей Chery. X-Cross 7 связан с Chery Tiggo 7 Pro предыдущего поколения, а X-Cross 8 создан на основе Chery Tiggo 8.
Пятиместный X-Cross 7 создан как аналог Chery Tiggo 7 Pro образца 2019-2020 годов. Это переднеприводный кроссовер с бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 147 л. с. и вариатором. Его длина составляет около 4,5 метра. У семиместного X-Cross 8, связанного с Chery Tiggo 8 Pro Max, двигатель объемом 1,6 литра развивает 150 л. с. В паре с ним работает семиступенчатый «робот». Длина модели составляет 4740 мм. Привод может быть передним или полным, в зависимости от версии.
По данным Сергея Целикова, в октябре 2026 года в России зарегистрировали 56 новых XCite против 1687 машин за тот же месяц 2025-го. Падение составило около 30 раз, или 97% в годовом выражении. За январь-октябрь 2026 года зарегистрировали 1121 автомобиль. Годом ранее за этот период реализовали около 11,1 тыс. кроссоверов, снижение достигло 89%. Всего с начала продаж приобрели 19,5 тыс. машин марки.
Глава «Автостата» Сергей Целиков сопоставил общий объем продаж с производством и оценил остаток непроданных автомобилей у дилеров по всей стране менее чем в 200 экземпляров. Его расчет основан на сравнении продаж и объемов выпуска.
Сборка XCite на «Автозаводе Санкт-Петербург», бывшей площадке Nissan, шла с апреля 2024-го по май 2025 года. После мая 2025 года новые автомобили марки с конвейера не сходили. По одной из независимых оценок, общий выпуск составил немного менее 19,7 тыс. машин: около 15,2 тыс. X-Cross 7 и 4,5 тыс. X-Cross 8. Генеральный директор предприятия Иван Миронов сообщал, что бренд может сохранить присутствие. При улучшении ситуации на рынке выпуск машин допустимо возобновить.
Юридически бренд XCITE не ликвидирован, а за гарантийное обслуживание отвечает действующая дилерская сеть LADA. Однако на практике (судя по отзывам владельцев на Drive2) согласование сложных гарантийных случаев, замена датчиков или электроники затягиваются на недели из-за отсутствия прямого склада запчастей у производителя.
В рейтинге продаж новых российских автомобильных брендов за девять месяцев XCite вошел в первую десятку. Первое место занял Tenet. В октябре 2026 года XCite зарегистрировали 56 раз, это минимальный результат среди петербургских автомобильных брендов, упомянутых в отраслевых сводках.
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