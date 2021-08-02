2 августа 2021, 14:50
В России под мостом застряла артиллерийская установка: выбраться из западни военным помогла смекалка
В новосибирском Академгородке под путепроводом застряла самоходная артиллерийская установка 2С7М «Малка», возвращавшаяся с учений. На проспекте Строителей образовалась внушительная пробка.
Дарья Климова Фото: vk.com/act54
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Однако, военные не растерялись, приспустили колеса и благополучно продолжили путь. В комментариях пользователи остроумно советовали сначала стрелять, а потом ехать. Непосредственные же очевидцы происшествия утверждали, что на самом деле САУ не застряла, оставался зазор порядка полуметра. Просто военные решили подстраховаться и стравили давление в покрышках трала.
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29.07.2021, 14:12
Посмотрите на уморительно смешную гонку ситикаров, самый мощный из которых развивает 17 л.с.
29.07.2021, 00:01
Водитель грузовика протаранил фургон с заключенными и сам сел в тюрьму
28.07.2021, 15:11
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