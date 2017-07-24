24 июля 2017, 20:43
В России подержанные автомобили стали дороже
За первые шесть месяцев 2017 года в России отмечен рост на подержанные автомобили на уровне 2%. В столице автомобили, бывшие в употреблении, стали дороже 4%.
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С 2014 года аналитики наблюдали только отрицательную динамику на рынке продаж легковых автомобилей в России ...Читать далее
Если говорить про средний возраст транспорта, то по стране продаются автомобили с 10-летней историей, а в Москве - 8 лет и 10 месяцев. Самый «юный» рынок находится в Татарстане - там продают машины, выпущенные 7,7 лет назад.
Наиболее востребованные бренды среди покупателей - Ford Focus, Lada 2114 и Lada Priora. Также покупатели часто интересуются моделями Toyota и Volkswagen.
27% автомобилистов останавливают свой выбор на кроссоверах и внедорожниках. Ездить на «автомате» предпочитают 71% водителей, а 57% покупателей приобретают автомобили с бензиновым двигателем.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
На большой машине лучше всего, такая чтобы плавно ехала, как океанский лайнер, на такой и устаешь меньше, и ресурс у таких машин больше.
Здравствуйте. А как проверить.правильно ли решила билет по темам?
при малых оборотах и на повышенных передачах машина не едет а горючее кушает и не надо говорить того чего не знаете идет большой перерасход топлива
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