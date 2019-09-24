24 сентября 2019, 14:06
В России подержанных автомобилей продается в 3,5 раза больше, чем новых
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По данным аналитического агентства «Автостат», с января по август 2019 года доля подержанных машин в среднем по стране превысила 70% от общего объема российского автомобильного рынка.
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«Бэушные» автомобили занимают более 95% авторынка Дальнего Востока. Из-за близости к Японии здесь пользуются популярностью подержанные праворульные машины, импортируемые из Страны восходящего солнца. Максимальная разница в объемах продаж между новыми и подержанными авто наблюдается в Еврейской автономной области: 2% новых и 98% с пробегом. На втором месте – Бурятия: 4,4% и 95,6% соответственно.
В столичных регионах, а также в Самарской области и Татарстане лучше всего продаются новые автомобили. В Москве их доля в общем объеме авторынка достигает 45,5%, в Санкт-Петербурге – 36,5%. В Татарстане этот показатель составляет 32,5%, а в Самарской области – 31,4%. Сказывается близость Волжского автозавода.
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