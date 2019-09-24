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24 сентября 2019, 14:06

В России подержанных автомобилей продается в 3,5 раза больше, чем новых

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По данным аналитического агентства «Автостат», с января по август 2019 года доля подержанных машин в среднем по стране превысила 70% от общего объема российского автомобильного рынка.
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Специалисты «Автостата» подсчитали, что соотношение продаж новых автомобилей к подержанным составляет приблизительно 1 к 3,5. По итогам первых восьми месяцев 2019 года, доля рынка новых легковых автомобилей составила 22,3%, а доля машин с пробегом – 77,7%. Это общероссийский показатель, но в каждом регионе есть своя специфика.

«Бэушные» автомобили занимают более 95% авторынка Дальнего Востока. Из-за близости к Японии здесь пользуются популярностью подержанные праворульные машины, импортируемые из Страны восходящего солнца. Максимальная разница в объемах продаж между новыми и подержанными авто наблюдается в Еврейской автономной области: 2% новых и 98% с пробегом. На втором месте – Бурятия: 4,4% и 95,6% соответственно.

В столичных регионах, а также в Самарской области и Татарстане лучше всего продаются новые автомобили. В Москве их доля в общем объеме авторынка достигает 45,5%, в Санкт-Петербурге – 36,5%. В Татарстане этот показатель составляет 32,5%, а в Самарской области – 31,4%. Сказывается близость Волжского автозавода.


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В России подержанных автомобилей продается в 3,5 раза больше, чем новых
{{material_127547}}Специалисты «Автостата» подсчитали, что соотношение продаж новых автомобилей к подержанным составляет приблизительно 1 к 3,5. По итогам первых восьми месяцев 2019 года, доля рынка новых легковых автомобилей составила 22,3%, а доля машин с пробегом – 77,7%. Это общероссийский показатель, но в каждом регионе есть своя специфика.«Бэушные» автомобили занимают более 95% авторынка Дальнего Востока. Из-за близости к Японии здесь пользуются популярностью подержанные праворульные машины, импортируемые из Страны восходящего солнца. Максимальная разница в объемах продаж между новыми и подержанными авто наблюдается в Еврейской автономной области: 2% новых и 98% с пробегом. На втором месте – Бурятия: 4,4% и 95,6% соответственно.В столичных регионах, а также в Самарской области и Татарстане лучше всего продаются новые автомобили. В Москве их доля в общем объеме авторынка достигает 45,5%, в Санкт-Петербурге – 36,5%. В Татарстане этот показатель составляет 32,5%, а в Самарской области – 31,4%. Сказывается близость Волжского автозавода.
2019-09-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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