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8 ноября 2019, 14:03

В России подорожали автомобили BMW

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Российские дилеры изменили прайс-листы 14 моделей BMW, еще для четырех моделей новые цены вступят в силу 1 декабря. Прибавка составила от 20 000 до 450 000 рублей в зависимости от модели и комплектации.
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Специалисты аналитического агентства «Автостат» в ходе регулярного мониторинга цен на новые автомобили в салонах российских дилеров зафиксировали подорожание 14 моделей BMW из 34, представленных сейчас в нашей стране. Большинство автомобилей прибавили не более 80 000 рублей, но у некоторых премиальных моделей, например, X7 или 6-Series Gran Tourism, разница в ценах выражается шестизначными числами.

Так BMW 2-Series и 2-Series Active Tourer стали дороже на 30 000 рублей. Автомобили 3-Series прибавили от 40 000 до 80 000 рублей. BMW 4-Series, 4-Series Gran Coupe, М4 Coupe, Z4 и 5-Series подорожали на 40 000 рублей. Цены кроссоверов BMW X2 увеличились на 30 000 – 50 000 рублей, а купе и кабриолетов 8-Series – на 70 000 рублей. Более ощутимо подорожали BMW 6-Series GT (плюс 60 000 – 140 000 рублей), 7-Series (от 70 000 до 170 000 рублей) и «заряженные» BMW M2 Coupe (от 30 000 до 315 000 рублей).

Кроме того, еще четыре кроссовера должны подорожать с 1 декабря. Цены на BMW X3 вырастут на 70 000 – 80 000 рублей, BMW X4 – на 80 000 рублей, BMW X5 – на 20 000 – 100 000 рублей, BMW X7 – на 100 000 – 450 000 рублей. Автомобили BMW в России пользуются устойчивым спросом. На фоне общего падения отечественного рынка продажи баварской марки с начала года выросли на 16% по сравнению с прошлогодними показателями.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум BMW X1
мне тоже многие твердили якобы дорого и тд. честно сказать уж и не такое дорогое обслуживание . один раз ставите ориг запчасти и долго и радостно катаетесь. ставите китай она через первую 1000 просто отплюнет ее. на многих машинах катался. такого вождения как от бмв еще не получал. и теперь точно знаю ...
MichaMeL
Форум BMW 1
вот как вариант да соглашусь. у бмв нет еще такого. было вообще пушечно
MichaMeL
Форум BMW 5 седан
Сам езжу на БВМ 5 Е60 2.5 бензин. До этого ездил на "дельфине" дизель 3.0. Если сравнивать конкретно две эти модели, то по комфорту конечно отдаю предпочтение Е60, а вот по динамике и надежности дельфин мне нравился больше, но там уже был довольно убитый аппарат, в том числе и мной. Вообще БМВ рекомендую ...
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В России подорожали автомобили BMW
{{material_127846}}Специалисты аналитического агентства «Автостат» в ходе регулярного мониторинга цен на новые автомобили в салонах российских дилеров зафиксировали подорожание 14 моделей BMW из 34, представленных сейчас в нашей стране. Большинство автомобилей прибавили не более 80 000 рублей, но у некоторых премиальных моделей, например, X7 или 6-Series Gran Tourism, разница в ценах выражается шестизначными числами.Так BMW 2-Series и 2-Series Active Tourer стали дороже на 30 000 рублей. Автомобили 3-Series прибавили от 40 000 до 80 000 рублей. BMW 4-Series, 4-Series Gran Coupe, М4 Coupe, Z4 и 5-Series подорожали на 40 000 рублей. Цены кроссоверов BMW X2 увеличились на 30 000 – 50 000 рублей, а купе и кабриолетов 8-Series – на 70 000 рублей. Более ощутимо подорожали BMW 6-Series GT (плюс 60 000 – 140 000 рублей), 7-Series (от 70 000 до 170 000 рублей) и «заряженные» BMW M2 Coupe (от 30 000 до 315 000 рублей).Кроме того, еще четыре кроссовера должны подорожать с 1 декабря. Цены на BMW X3 вырастут на 70 000 – 80 000 рублей, BMW X4 – на 80 000 рублей, BMW X5 – на 20 000 – 100 000 рублей, BMW X7 – на 100 000 – 450 000 рублей. Автомобили BMW в России пользуются устойчивым спросом. На фоне общего падения отечественного рынка продажи баварской марки с начала года выросли на 16% по сравнению с прошлогодними показателями.
2019-11-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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