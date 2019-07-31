31 июля 2019, 17:28
В России подорожали фургоны Volkswagen Caddy
- 1459
- 0
Эксперты портала «Цена Авто» в ходе регулярного мониторинга рынка новых автомобилей выяснили, что изменилась стоимость универсальных фургонов Volkswagen Caddy и Caddy Maxi. Базовые комплектации подешевели, остальные - стали дороже.
Ранее мы писали
В феврале моторная гамма Volkswagen Caddy для российского рынка увеличится вдвое. К трем нынешним модификациям ...Читать далее
Остальные комплектации прибавили в цене от 23 900 до 46 100 рулей. Например, переднеприводный Volkswagen Caddy в комплектации Trendline с 1,4-литровым бензиновым мотором мощностью 125 л.с. и «роботом» DSG теперь стоит 1 956 400 рублей, универсал Caddy Maxi в аналогичном исполнении обойдется минимум в 2 057 500 рублей.
Дизельный Caddy в комплектации Comfortline стал стоить 2 051 800 рублей, а такой же Caddy Maxi – от 2 238 500 рублей. Топовый Caddy в версии Highline стоит минимум 2 483 900 рублей, а длиннобазный Caddy Maxi – от 2 682 300 рублей. С января по июнь 2019 года российские дилеры Volkswagen продали 635 универсальных фургонов Caddy и Caddy Maxi.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв прокатного Volkswagen Polo: грозовой фон
04.08.2019, 08:56
Тест-драйв нового Volkswagen Passat: ветер совершенства
01.07.2019, 00:04
Тест-драйв Volkswagen Tiguan 2.0 TDI: ты прохладой меня не мучай
10.04.2019, 09:10
Тест-драйв Volkswagen Teramont: у него есть другая
05.06.2018, 20:06
Тест-драйв VW Passat Alltrack: между городом и деревней
07.08.2017, 09:18
Тест-драйв VW Polo GT: дворовый чемпион
08.05.2017, 06:37
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв прокатного Volkswagen Polo: грозовой фон
04.08.2019, 08:56
Тест-драйв нового Volkswagen Passat: ветер совершенства
01.07.2019, 00:04
Тест-драйв Volkswagen Tiguan 2.0 TDI: ты прохладой меня не мучай
10.04.2019, 09:10
Тест-драйв Volkswagen Teramont: у него есть другая
05.06.2018, 20:06
Тест-драйв VW Passat Alltrack: между городом и деревней
07.08.2017, 09:18
Тест-драйв VW Polo GT: дворовый чемпион
08.05.2017, 06:37
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Цитата:| Кому: андрей Для начала давайте определимся с кнопками на панели рядом со спидометром и тахометром. Та, которая ближе к спидометру будет 1, к тахометру 2. Последовательность действий для сброса интервала: 1. заглушить машину. 2. нажать и держать 1. 3. включить зажигание 4. теперь отключить ...
Один раз уже сдала пакеты- 36шт. Не могу найти расписание на конец апреля в СПб
при движении отключается турбина.после выключения зажигания все нормально. кадди1.9тди
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве