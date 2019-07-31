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31 июля 2019, 17:28

В России подорожали фургоны Volkswagen Caddy

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Эксперты портала «Цена Авто» в ходе регулярного мониторинга рынка новых автомобилей выяснили, что изменилась стоимость универсальных фургонов Volkswagen Caddy и Caddy Maxi. Базовые комплектации подешевели, остальные - стали дороже.
В России подорожали фургоны Volkswagen Caddy
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Цены в основном изменились в большую сторону, но базовая комплектация Conceptline стала дешевле. Теперь Volkswagen Caddy стоит минимум 1 506 100 рублей или на 40 900 рублей меньше, а Caddy Maxi с удлиненной колесной базой – от 1 625 800 рублей, на 49 700 рублей меньше. 

Остальные комплектации прибавили в цене от 23 900 до 46 100 рулей. Например, переднеприводный Volkswagen Caddy в комплектации Trendline с 1,4-литровым бензиновым мотором мощностью 125 л.с. и «роботом» DSG теперь стоит 1 956 400 рублей, универсал Caddy Maxi в аналогичном исполнении обойдется минимум в 2 057 500 рублей.
 
Дизельный Caddy в комплектации Comfortline стал стоить 2 051 800 рублей, а такой же Caddy Maxi – от 2 238 500 рублей. Топовый Caddy в версии Highline стоит минимум 2 483 900 рублей, а длиннобазный Caddy Maxi – от 2 682 300 рублей. С января по июнь 2019 года российские дилеры Volkswagen продали 635 универсальных фургонов Caddy и Caddy Maxi.

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В России подорожали фургоны Volkswagen Caddy
{{material_125186}}Цены в основном изменились в большую сторону, но базовая комплектация Conceptline стала дешевле. Теперь Volkswagen Caddy стоит минимум 1 506 100 рублей или на 40 900 рублей меньше, а Caddy Maxi с удлиненной колесной базой – от 1 625 800 рублей, на 49 700 рублей меньше. Остальные комплектации прибавили в цене от 23 900 до 46 100 рулей. Например, переднеприводный Volkswagen Caddy в комплектации Trendline с 1,4-литровым бензиновым мотором мощностью 125 л.с. и «роботом» DSG теперь стоит 1 956 400 рублей, универсал Caddy Maxi в аналогичном исполнении обойдется минимум в 2 057 500 рублей. Дизельный Caddy в комплектации Comfortline стал стоить 2 051 800 рублей, а такой же Caddy Maxi – от 2 238 500 рублей. Топовый Caddy в версии Highline стоит минимум 2 483 900 рублей, а длиннобазный Caddy Maxi – от 2 682 300 рублей. С января по июнь 2019 года российские дилеры Volkswagen продали 635 универсальных фургонов Caddy и Caddy Maxi.
2019-07-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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