15 января 2020, 15:38
В России подорожали почти все модели Hyundai
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Российские дилеры Hyundai в январе повысили цены на шесть из семи представленных в нашей стране моделей. Подорожание не коснулось лишь спортивного хэтчбека i30 N. Стоимость остальных автомобилей выросла на 10 000 – 50 000 рублей в зависимости от комплектации.
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Седан Elantra и кроссовер Creta получили прибавку в 15 000 рублей. Цена бестселлера SUV-сегмента теперь находится в диапазоне от 972 тысяч до 1,5 млн рублей. Hyundai Elantra стоит минимум 1 074 000 рублей. Полноразмерный кроссовер Santa Fe прибавил 20 000 – 30 000 рублей и стоит от 2 149 000 рублей. Менее крупный Tucson подорожал от 15 000 до 50 000 рублей в зависимости от комплектации. За кроссовер просят сейчас от 1 549 000 рублей.
Самый ощутимый рост цен наблюдается у Hyundai Sonata: плюс 40 000 – 50 000 рублей. Базовый седан стоит 1 799 000 рублей. За топовую версию придется заплатить 2 049 000 рублей. Несмотря на декабрьское падение (-3%), продажи Hyundai по итогам 2019 года сохранились на прошлогоднем уровне. Отечественные дилеры реализовали 178,8 тысячи автомобилей.
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Цитата:| Кому: Александр Доброго времени суток! А какой у вас двигатель и коробка?
Всем привет! Подскажите, полетел генератор hd 78 Хундай в наличии не где нет, может знаете от какой либо другой машины подходит? Спасибо!
Цитата:| Кому: ян ищи сальник без отражателя, который туго садиться на коленвал
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