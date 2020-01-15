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15 января 2020, 15:38

В России подорожали почти все модели Hyundai

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Российские дилеры Hyundai в январе повысили цены на шесть из семи представленных в нашей стране моделей. Подорожание не коснулось лишь спортивного хэтчбека i30 N. Стоимость остальных автомобилей выросла на 10 000 – 50 000 рублей в зависимости от комплектации.
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Специалисты сайта «Цена авто» в ходе регулярного мониторинга цен на новые автомобили выяснили, что Hyundai вслед за другими автопроизводителями после Нового года переписал прайс-листы в сторону увеличения. Минимальная прибавка в 10 000 рублей обнаружилась у седана Hyundai Solaris. Теперь он стоит минимум 756 тысяч рублей. Это самая доступная модель корейского бренда. К тому же спрос на нее снижается в преддверии выхода на рынок рестайлинговой версии.

Седан Elantra и кроссовер Creta получили прибавку в 15 000 рублей. Цена бестселлера SUV-сегмента теперь находится в диапазоне от 972 тысяч до 1,5 млн рублей. Hyundai Elantra стоит минимум 1 074 000 рублей. Полноразмерный кроссовер Santa Fe прибавил 20 000 – 30 000 рублей и стоит от 2 149 000 рублей. Менее крупный Tucson подорожал от 15 000 до 50 000 рублей в зависимости от комплектации. За кроссовер просят сейчас от 1 549 000 рублей.

Самый ощутимый рост цен наблюдается у Hyundai Sonata: плюс 40 000 – 50 000 рублей. Базовый седан стоит 1 799 000 рублей. За топовую версию придется заплатить 2 049 000 рублей. Несмотря на декабрьское падение (-3%), продажи Hyundai по итогам 2019 года сохранились на прошлогоднем уровне. Отечественные дилеры реализовали 178,8 тысячи автомобилей.

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В России подорожали почти все модели Hyundai
{{material_128625}}Специалисты сайта «Цена авто» в ходе регулярного мониторинга цен на новые автомобили выяснили, что Hyundai вслед за другими автопроизводителями после Нового года переписал прайс-листы в сторону увеличения. Минимальная прибавка в 10 000 рублей обнаружилась у седана Hyundai Solaris. Теперь он стоит минимум 756 тысяч рублей. Это самая доступная модель корейского бренда. К тому же спрос на нее снижается в преддверии выхода на рынок рестайлинговой версии.Седан Elantra и кроссовер Creta получили прибавку в 15 000 рублей. Цена бестселлера SUV-сегмента теперь находится в диапазоне от 972 тысяч до 1,5 млн рублей. Hyundai Elantra стоит минимум 1 074 000 рублей. Полноразмерный кроссовер Santa Fe прибавил 20 000 – 30 000 рублей и стоит от 2 149 000 рублей. Менее крупный Tucson подорожал от 15 000 до 50 000 рублей в зависимости от комплектации. За кроссовер просят сейчас от 1 549 000 рублей.Самый ощутимый рост цен наблюдается у Hyundai Sonata: плюс 40 000 – 50 000 рублей. Базовый седан стоит 1 799 000 рублей. За топовую версию придется заплатить 2 049 000 рублей. Несмотря на декабрьское падение (-3%), продажи Hyundai по итогам 2019 года сохранились на прошлогоднем уровне. Отечественные дилеры реализовали 178,8 тысячи автомобилей.
2020-01-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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