23 марта 2020, 12:11
В России подорожали все модели Citroen
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Российский офис Citroen пересмотрел стоимость автомобилей. В зависимости от модели цены выросли от 50 000 рублей у седана Citroen С4 до 100 000 рублей у кроссовера Citroen C5 Aircross.
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Теперь базовый седан Citroen C4 с 1,6-литровым мотором (115 л.с.) и «механикой» в начальной комплектации Live стоит от 1 049 900 рублей. Топовый автомобиль с 150-сильным двигателем и «автоматом» в исполнении Shine Ultimate подорожал до 1 506 000 рублей. За дизельный Citroen C4 придется отдать не менее 1 276 000 рублей. Компактный кроссовер Citroen C3 Aircross с бензиновым двигателем 1,2 литра (82 л. с.) и «механикой» стоит от 1 394 000 рублей, а с дизельным агрегатом – от 1 525 000 рублей.
Стать обладателем флагманского кроссовера Citroen C5 Aircross теперь можно, заплатив минимум 1 949 000 рублей. За эти деньги предлагают автомобиль с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 сил и автоматической коробкой передач. Топовая версия с таким же агрегатом стоит от 2 255 000 рублей. Есть у C5 Aircross и дизельные модификации с 2,0-литровыми двигателями мощностью 180 сил. Цены варьируются в диапазоне от 2 245 000 до 2 495 000 рублей.
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