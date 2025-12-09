Дерзкое ограбление: как целая партия элитных авто из Китая испарилась по пути в Москву

В России похитили автовоз с новыми китайскими кроссоверами LiXiang

В России пропала партия машин. Это были дорогие кроссоверы Li Auto. Их везли клиентам в Москву. Автовоз просто исчез по дороге. Как такое могло произойти?

В середине 2025 года на российском автомобильном рынке произошел инцидент, который вскрыл серьезные риски при доставке машин из Китая. Компания Evocars, занимающаяся импортом иномарок, лишилась целой партии автомобилей. Автовоз с семью премиальными кроссоверами марок LiXiang и Avatr, следовавший из Китая через Казахстан, бесследно исчез на пути в Москву. Общая стоимость похищенного превысила 30 миллионов рублей. Для компании и ее клиентов, ожидавших свои машины, это стало настоящим шоком.

Изначально в Evocars не хотели предавать ситуацию огласке, надеясь разобраться своими силами и не сеять панику. Однако информация быстро просочилась в сообщества владельцев китайских автомобилей. Как сообщает издание Autonews, эта история оказалась далеко не единичной, вскрыв отлаженную мошенническую схему.

Как работала схема похищения

По словам руководителя компании Дениса Блинова, доставка поначалу не вызывала никаких опасений. Все шло по многократно проверенному маршруту. Водитель автовоза был на связи, отправлял видеоотчеты. В какой-то момент он сообщил о пробитом колесе и небольшой задержке, что является обычным делом в дальней дороге. Но в пункт назначения в Одинцово грузовик так и не прибыл, а телефон водителя оказался выключен.

Когда стало ясно, что машины пропали, компания начала собственное расследование. Выяснилось, что они не единственные пострадавшие. В тот же период исчезли еще несколько автовозов других импортеров, а общее число похищенных автомобилей достигло 24. Расследование показало, что в китайской логистической компании действовали мошенники. Начальник одного из логистических узлов передал водителям поддельные документы с фиктивным адресом разгрузки в Подмосковье. На месте автовоз встретил подставной получатель, который осмотрел машины, подписал бумаги и сделал фото для отчета. Все выглядело абсолютно легально, и водители, скорее всего, даже не подозревали, что участвуют в преступлении. Получив команду разгрузиться в «точке ожидания», они восприняли это как стандартное распоряжение руководства. После передачи автомобилей перевозчики сразу же уехали обратно в Казахстан, и связь с ними прервалась.

Можно ли найти украденные машины

Попытки отследить автомобили с помощью GPS-трекеров, установленных на некоторых из них, провалились. Сигнал одного из маячков привел оперативников в чистое поле. Стало очевидно, что трекеры просто сняли с машин и выбросили. Современные китайские кроссоверы буквально нашпигованы электроникой, включая встроенные SIM-карты, но и это не помогло.

Специалисты в России научились полностью «обнулять» программное обеспечение таких автомобилей, стирая всю информацию о предыдущем владельце и маршрутах. После такой чистки машина становится невидимой для систем отслеживания. Существует версия, что похищенные кроссоверы могли разобрать на запчасти. Спрос на комплектующие для Li Auto в стране высокий, а официальных каналов поставок до сих пор нет, что делает этот бизнес крайне прибыльным.

Юридические тонкости и страховка

Расследование осложнилось юридическими формальностями. Когда пострадавшие российские компании попытались подать коллективное заявление в полицию, им отказали. Оказалось, что до момента фактической передачи покупателю собственником автомобилей юридически оставался китайский поставщик. Именно он должен был обращаться в правоохранительные органы, что привело к потере драгоценного времени.

К счастью, груз был застрахован по международному контракту. Китайский партнер, ответственный за логистику, заверил, что урегулирует вопрос со страховой компанией. Клиентам Evocars предложили два варианта: полный возврат денег или ожидание новой партии машин. Все покупатели выбрали второй вариант. В итоге компания перезаказала автомобили, а китайская сторона взяла на себя все финансовые вопросы. После этого инцидента Evocars полностью пересмотрела условия сотрудничества и теперь организует доставку своими силами, не доверяя ее зарубежным партнерам.

Что говорят эксперты и покупатели

Эксперты по параллельному импорту отмечают, что подобные риски всегда существуют, когда машины везут по «серым» схемам, часто на честном слове. Легально эксплуатировать украденные автомобили в России практически невозможно, так как их не поставят на учет в ГИБДД. Юристы советуют покупателям при заключении подобных сделок уделять особое внимание пунктам договора, где прописано распределение рисков и момент перехода права собственности. От этого напрямую зависит, сможет ли покупатель защитить свои интересы в случае форс-мажора.

Один из клиентов компании по имени Дмитрий, чей автомобиль был в числе похищенных, подтвердил, что консультировался с юристом, но дальнейшая помощь не понадобилась. Компания сама предложила решение. Процесс перезаказа и ожидания новой машины занял чуть больше двух месяцев. Несмотря на то, что угон не является стандартным риском, поставщик постарался уложиться в оговоренные сроки, хоть и с небольшой задержкой.