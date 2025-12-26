Lada Aurabaych: как из бизнес-седана сделали конкурента Maybach — смелый эксперимент

26 декабря 2025, 11:42
В России показали единственную Lada Aurabaych - необычный проект на базе Aura
В России показали единственную Lada Aurabaych - необычный проект на базе Aura
В России впервые показали уникальную Lada Aurabaych. Автомобиль удивил необычным внешним видом. Проект еще не завершен, но уже вызвал интерес. Команда Wylsacom раскрыла детали трансформации. Впереди новые доработки и неожиданные решения.
В России впервые представили необычный автомобиль - Lada Aurabaych. Этот проект стал результатом смелого эксперимента, в ходе которого обычный бизнес-седан Lada Aura превратился в нечто совершенно новое. Команда Wylsacom решила проверить, можно ли создать машину, способную хотя бы частично конкурировать с такими премиальными брендами, как Mercedes-Maybach или Rolls-Royce. При этом авторы не скрывают, что к проекту подошли с юмором, и воспринимать Aurabaych как серьезного соперника люксовым маркам не стоит. Однако внимание к машине оказалось огромным.
Главные изменения коснулись внешнего вида. Кузов автомобиля теперь выполнен в двух цветах, что сразу вызывает ассоциации с Maybach. Для этого верхнюю часть оклеили полиуретановой пленкой, добившись характерного контраста. Еще одна заметная деталь - крупные кастомные диски, которые появились на Aurabaych осенью. Из-за их размера пришлось заменить стандартные пружины, чтобы сохранить правильную посадку и избежать перекоса кузова.
Особое внимание уделили деталям. На капоте теперь красуется фирменный шильдик, напоминающий о статусе автомобиля. Подобные элементы можно встретить у Toyota Crown, Mercedes и Bentley. На задних стойках и крышке багажника появились новые эмблемы, а вместо привычной надписи «Lada» теперь гордо написано «Жигули». Это добавило проекту индивидуальности и вызвало немало обсуждений среди автолюбителей.
Внутри Aurabaych тоже не обошлось без изменений. Одной из скрытых опций стали доводчики дверей, которые работают четко и плавно. Это решение обычно встречается только в дорогих автомобилях, и теперь оно появилось и на российском седане. По информации «Российской Газеты», команда не собирается останавливаться на достигнутом. В ближайшем будущем Aurabaych планируют оснастить пневмоподвеской, холодильником и дополнительными воздуховодами для большего комфорта.
Проект пока далек от завершения, но уже сейчас ясно: Lada Aurabaych - это не просто шутка, а интересный эксперимент, который показывает, как можно переосмыслить привычный автомобиль. Впереди еще много работы, и, возможно, в следующем году мы увидим еще более впечатляющие доработки. Пока же Aurabaych остается единственным в своем роде и продолжает удивлять автосообщество.
