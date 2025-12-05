Гибрид УАЗ Буханка и Hummer удивил необычным дизайном – как выглядит H-UAZ

5 декабря 2025, 07:28
В России показали концепт нового поколения УАЗ Буханка в стиле Hummer
В России показали концепт нового поколения УАЗ Буханка в стиле Hummer
В Сети появился проект необычного внедорожника, сочетающего черты УАЗ Буханка и Hummer. Дизайнер предложил свежий взгляд на легенду. Концепт получил имя H-UAZ и удивил деталями. Узнайте, чем он отличается от привычных моделей.
В российском автомобильном сообществе обсуждают необычный дизайн-проект, в котором соединились черты сразу двух культовых внедорожников – отечественной «Буханки» и американского Hummer. Автором смелой идеи стал промышленный дизайнер Александр Исаев, разместивший свою работу на портале cardesign.ru. Его концепт получил название H-UAZ и представляет собой взгляд на то, каким мог бы стать легендарный ульяновский автомобиль, если бы его создали с оглядкой на американский стиль.
Внешне H-UAZ сразу выделяется массивным, почти монолитным силуэтом. В облике угадываются узнаваемые черты обеих машин: квадратные формы кузова, крупная решетка радиатора и характерные круглые фары. При этом дизайнеру удалось гармонично объединить брутальность Hummer и практичность «Буханки», создав нечто совершенно новое, но при этом сохраняющее дух обеих моделей.
Концепт предусматривает рамную конструкцию, на которую устанавливается кузов с оригинальными модульными панелями. Такое решение не только придает автомобилю уникальный внешний вид, но и обеспечивает дополнительную защиту стекол – особенно в условиях бездорожья. H-UAZ может быть выполнен как в виде пикапа, так и в формате фургона с надстройкой. В пассажирской версии салон рассчитан на восемь человек: задние сиденья расположены по бокам и обращены друг к другу, что напоминает классическую компоновку «Буханки».
Особое внимание уделено дверям: передние открываются против хода движения, что облегчает посадку, а боковые выполнены двухстворчатыми и не имеют центральной стойки. Это не только удобно, но и добавляет автомобилю оригинальности. По задумке автора, внедорожник оснащается трехметровой колесной базой, внушительным дорожным просветом в 600 мм, полным приводом, торсионной подвеской и системой централизованной подкачки шин. Встроенный навигатор и продуманная эргономика салона делают H-UAZ современным и функциональным транспортом для любых условий.
Детализация концепта поражает: устойчивый силуэт, надежная конструкция, вместительный салон и необычное оформление задних фонарей. Все это подчеркивает, что проект не ограничился лишь внешними изменениями – продуманы и технические нюансы, и вопросы комфорта.
Стоит напомнить, что ульяновский завод уже не раз становился источником вдохновения для дизайнеров. Классическая «Буханка» выпускается с 1965 года, а с 2016-го доступна модернизированная версия. В 2018 году завод получил ОТТС на преемника – модель на базе коммерческого шасси УАЗ «Профи».
Проект H-UAZ – это не просто фантазия на тему будущего, а попытка переосмыслить легенду с учетом современных тенденций и запросов. Возможно, именно такие смелые идеи однажды найдут воплощение на дорогах России.
Похожие материалы Хаммер, UAZ
-
06.12.2025, 17:59
Mercedes-Maybach S-Class 2027: обновленный салон и цифровые технологии в деталях
Mercedes готовит рестайлинг Maybach S-Class 2027 года. Модель получит свежий цифровой интерьер и сохранит мощные двигатели V8 и V12. Внешность и салон обещают новые решения. Ожидается появление гибридной версии. Подробности о премьере пока держатся в секрете.Читать далее
-
06.12.2025, 17:47
Рендер нового Hyundai Santa Fe 2027 удивил необычным дизайном и вызвал споры
Hyundai Santa Fe 2027 в необычном исполнении вызвал бурю эмоций. Дизайн разделил автолюбителей на два лагеря. Одни считают его свежим, другие — спорным. Визуальные изменения не оставили равнодушными никого. Оцените сами, насколько удачен этот эксперимент.Читать далее
-
06.12.2025, 17:27
Семь культовых автомобилей, которые остались единственными в своем роде без продолжения
Некоторые автомобили становятся иконами, другие исчезают незаметно. Но есть особая категория – машины, которые вспыхнули ярко и исчезли навсегда. Почему они не получили продолжения? В этом материале мы расскажем о семи уникальных моделях, которые так и остались единственными в своем роде.Читать далее
-
06.12.2025, 17:13
BMW готовит обновленную 5 Series 2027 года с необычным дизайном передней части
BMW готовит к выпуску 5 Series 2027 года с необычным экстерьером. Новая решетка радиатора и оригинальные ДХО вызвали споры среди поклонников марки. Дизайн модели заметно отличается от предыдущих поколений. Мнения автолюбителей разделились, а обсуждения не утихают.Читать далее
-
06.12.2025, 17:06
Яркий Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupe в розовом карбоне от Larte Design удивил фанатов
Larte Design снова удивляет автолюбителей необычным проектом. На этот раз в центре внимания оказался Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupe в розовом карбоне. Дизайн автомобиля поражает воображение и вызывает бурю эмоций. Узнайте, чем еще удивил этот проект и почему он стал предметом обсуждения.Читать далее
-
06.12.2025, 16:32
Mercedes готовит компактный внедорожник Baby G-Class с электрической начинкой
Mercedes разрабатывает компактный внедорожник в стиле G-Class. Ожидается электрическая версия, но возможны и гибридные или бензиновые модификации. Дебют новинки намечен на 2027-2028 годы. Подробности о платформе и дизайне пока держатся в секрете.Читать далее
-
06.12.2025, 15:53
Ferrari F12 с невероятно широкими задними арками удивляет даже опытных автолюбителей
Ferrari F12 редко появляется в новостях, но его дизайн не дает забыть о себе. Эта модель сочетает в себе мощь и элегантность, а ее широкие задние арки вызывают восхищение. Почему F12 до сих пор считается одним из самых ярких представителей марки? Узнайте, что делает этот автомобиль по-настоящему особенным.Читать далее
-
06.12.2025, 15:33
BMW X6 и Mercedes GLE Coupe получили необычный тюнинг и снова удивили автолюбителей
BMW X6 и Mercedes GLE Coupe часто называют самыми некрасивыми кроссоверами. Однако их популярность только растет. Теперь эти модели получили свежий тюнинг. Как изменился их внешний вид? Почему они продолжают привлекать внимание? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
06.12.2025, 14:56
TopCar превратил Mercedes-AMG G 63 в агрессивный внедорожник с карбоновым обвесом
TopCar Design кардинально изменил Mercedes-AMG G 63. Внедорожник получил агрессивный облик и множество новых деталей. Использованы карбоновые элементы и уникальные решения. Внутри осталась классика, а вот снаружи – настоящий шоу-стоппер. Что еще скрывает этот проект?Читать далее
-
06.12.2025, 14:37
Редкий Ford Fairlane GTA 1966 года с мотором 390 V8 и уникальным цветом Emberglow
Ford Fairlane GTA 1966 года с редкой окраской Emberglow и мотором 390 V8 – настоящая находка для ценителей классики. Автомобиль сохранился в отличном состоянии и выделяется необычным сочетанием цветов. Почему этот экземпляр считается особенным и как он конкурировал с легендарным Pontiac GTO – читайте в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Хаммер, UAZ
-
06.12.2025, 17:59
Mercedes-Maybach S-Class 2027: обновленный салон и цифровые технологии в деталях
Mercedes готовит рестайлинг Maybach S-Class 2027 года. Модель получит свежий цифровой интерьер и сохранит мощные двигатели V8 и V12. Внешность и салон обещают новые решения. Ожидается появление гибридной версии. Подробности о премьере пока держатся в секрете.Читать далее
-
06.12.2025, 17:47
Рендер нового Hyundai Santa Fe 2027 удивил необычным дизайном и вызвал споры
Hyundai Santa Fe 2027 в необычном исполнении вызвал бурю эмоций. Дизайн разделил автолюбителей на два лагеря. Одни считают его свежим, другие — спорным. Визуальные изменения не оставили равнодушными никого. Оцените сами, насколько удачен этот эксперимент.Читать далее
-
06.12.2025, 17:27
Семь культовых автомобилей, которые остались единственными в своем роде без продолжения
Некоторые автомобили становятся иконами, другие исчезают незаметно. Но есть особая категория – машины, которые вспыхнули ярко и исчезли навсегда. Почему они не получили продолжения? В этом материале мы расскажем о семи уникальных моделях, которые так и остались единственными в своем роде.Читать далее
-
06.12.2025, 17:13
BMW готовит обновленную 5 Series 2027 года с необычным дизайном передней части
BMW готовит к выпуску 5 Series 2027 года с необычным экстерьером. Новая решетка радиатора и оригинальные ДХО вызвали споры среди поклонников марки. Дизайн модели заметно отличается от предыдущих поколений. Мнения автолюбителей разделились, а обсуждения не утихают.Читать далее
-
06.12.2025, 17:06
Яркий Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupe в розовом карбоне от Larte Design удивил фанатов
Larte Design снова удивляет автолюбителей необычным проектом. На этот раз в центре внимания оказался Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupe в розовом карбоне. Дизайн автомобиля поражает воображение и вызывает бурю эмоций. Узнайте, чем еще удивил этот проект и почему он стал предметом обсуждения.Читать далее
-
06.12.2025, 16:32
Mercedes готовит компактный внедорожник Baby G-Class с электрической начинкой
Mercedes разрабатывает компактный внедорожник в стиле G-Class. Ожидается электрическая версия, но возможны и гибридные или бензиновые модификации. Дебют новинки намечен на 2027-2028 годы. Подробности о платформе и дизайне пока держатся в секрете.Читать далее
-
06.12.2025, 15:53
Ferrari F12 с невероятно широкими задними арками удивляет даже опытных автолюбителей
Ferrari F12 редко появляется в новостях, но его дизайн не дает забыть о себе. Эта модель сочетает в себе мощь и элегантность, а ее широкие задние арки вызывают восхищение. Почему F12 до сих пор считается одним из самых ярких представителей марки? Узнайте, что делает этот автомобиль по-настоящему особенным.Читать далее
-
06.12.2025, 15:33
BMW X6 и Mercedes GLE Coupe получили необычный тюнинг и снова удивили автолюбителей
BMW X6 и Mercedes GLE Coupe часто называют самыми некрасивыми кроссоверами. Однако их популярность только растет. Теперь эти модели получили свежий тюнинг. Как изменился их внешний вид? Почему они продолжают привлекать внимание? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
06.12.2025, 14:56
TopCar превратил Mercedes-AMG G 63 в агрессивный внедорожник с карбоновым обвесом
TopCar Design кардинально изменил Mercedes-AMG G 63. Внедорожник получил агрессивный облик и множество новых деталей. Использованы карбоновые элементы и уникальные решения. Внутри осталась классика, а вот снаружи – настоящий шоу-стоппер. Что еще скрывает этот проект?Читать далее
-
06.12.2025, 14:37
Редкий Ford Fairlane GTA 1966 года с мотором 390 V8 и уникальным цветом Emberglow
Ford Fairlane GTA 1966 года с редкой окраской Emberglow и мотором 390 V8 – настоящая находка для ценителей классики. Автомобиль сохранился в отличном состоянии и выделяется необычным сочетанием цветов. Почему этот экземпляр считается особенным и как он конкурировал с легендарным Pontiac GTO – читайте в нашем материале.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве