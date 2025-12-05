Гибрид УАЗ Буханка и Hummer удивил необычным дизайном – как выглядит H-UAZ

В России показали концепт нового поколения УАЗ Буханка в стиле Hummer

В Сети появился проект необычного внедорожника, сочетающего черты УАЗ Буханка и Hummer. Дизайнер предложил свежий взгляд на легенду. Концепт получил имя H-UAZ и удивил деталями. Узнайте, чем он отличается от привычных моделей.

В Сети появился проект необычного внедорожника, сочетающего черты УАЗ Буханка и Hummer. Дизайнер предложил свежий взгляд на легенду. Концепт получил имя H-UAZ и удивил деталями. Узнайте, чем он отличается от привычных моделей.

В российском автомобильном сообществе обсуждают необычный дизайн-проект, в котором соединились черты сразу двух культовых внедорожников – отечественной «Буханки» и американского Hummer. Автором смелой идеи стал промышленный дизайнер Александр Исаев, разместивший свою работу на портале cardesign.ru. Его концепт получил название H-UAZ и представляет собой взгляд на то, каким мог бы стать легендарный ульяновский автомобиль, если бы его создали с оглядкой на американский стиль.

Внешне H-UAZ сразу выделяется массивным, почти монолитным силуэтом. В облике угадываются узнаваемые черты обеих машин: квадратные формы кузова, крупная решетка радиатора и характерные круглые фары. При этом дизайнеру удалось гармонично объединить брутальность Hummer и практичность «Буханки», создав нечто совершенно новое, но при этом сохраняющее дух обеих моделей.

Концепт предусматривает рамную конструкцию, на которую устанавливается кузов с оригинальными модульными панелями. Такое решение не только придает автомобилю уникальный внешний вид, но и обеспечивает дополнительную защиту стекол – особенно в условиях бездорожья. H-UAZ может быть выполнен как в виде пикапа, так и в формате фургона с надстройкой. В пассажирской версии салон рассчитан на восемь человек: задние сиденья расположены по бокам и обращены друг к другу, что напоминает классическую компоновку «Буханки».

Особое внимание уделено дверям: передние открываются против хода движения, что облегчает посадку, а боковые выполнены двухстворчатыми и не имеют центральной стойки. Это не только удобно, но и добавляет автомобилю оригинальности. По задумке автора, внедорожник оснащается трехметровой колесной базой, внушительным дорожным просветом в 600 мм, полным приводом, торсионной подвеской и системой централизованной подкачки шин. Встроенный навигатор и продуманная эргономика салона делают H-UAZ современным и функциональным транспортом для любых условий.

Детализация концепта поражает: устойчивый силуэт, надежная конструкция, вместительный салон и необычное оформление задних фонарей. Все это подчеркивает, что проект не ограничился лишь внешними изменениями – продуманы и технические нюансы, и вопросы комфорта.

Стоит напомнить, что ульяновский завод уже не раз становился источником вдохновения для дизайнеров. Классическая «Буханка» выпускается с 1965 года, а с 2016-го доступна модернизированная версия. В 2018 году завод получил ОТТС на преемника – модель на базе коммерческого шасси УАЗ «Профи».

Проект H-UAZ – это не просто фантазия на тему будущего, а попытка переосмыслить легенду с учетом современных тенденций и запросов. Возможно, именно такие смелые идеи однажды найдут воплощение на дорогах России.