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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

12 ноября 2026, 07:11

Индия против Чехии: что скрывается за линейкой Jawa в российских салонах

Индия против Чехии: что скрывается за линейкой Jawa в российских салонах

Помните «Яву»? Марка вернулась в Россию — и привезла мотоцикл с двухтактным мотором: что скрывается за линейкой Jawa

Индия против Чехии: что скрывается за линейкой Jawa в российских салонах

Чешская марка Jawa, знакомая россиянам еще с советских времен, снова официально представлена на российском рынке — теперь под крылом индийской Mahindra. В линейке соседствуют современные модели индийского производства.

Чешская марка Jawa, знакомая россиянам еще с советских времен, снова официально представлена на российском рынке — теперь под крылом индийской Mahindra. В линейке соседствуют современные модели индийского производства.

Мотоциклетная марка Jawa хорошо знакома российским мотоциклистам еще с советских времен. После долгого перерыва Jawa вернулась на российский рынок — теперь под крылом индийской компании Mahindra. Сегодня в салонах представлена линейка с неоретро-обликом, где соседствуют современные индийские модели и раритетная чешская сборка. Самая необычная из них — Jawa 350 Retro: единственный мотоцикл в линейке с двухтактным двигателем, сохранивший характерный звук выхлопа и привычную работу на холостом ходу. О том, чем она отличается от остальных моделей и почему стоит дороже всех, — в нашем обзоре.

Jawa 350 Retro: характер и цена

У Jawa 350 Retro двухцилиндровый двухтактный двигатель объемом 343 куб. см и четырехступенчатая механическая коробка передач. Кикстартер дополняет электростартер.

За Retro просят 788 400 рублей — больше, чем за остальные представленные модели. Причина в особенностях производства: мотоциклы собирают небольшими партиями в западном чешском городе Тинец-над-Сазавоу. При изготовлении использовались оригинальные литейные формы, конструкция рамы почти не менялась. В оснащение добавлены обязательные системы безопасности и экран приборной панели.

Такое сочетание объясняет, почему современная линейка Jawa не сводится к одному типу мотоцикла: марка, знакомая многим еще по советским временам, вернулась на российский рынок, и в линейке ностальгический облик соседствует с разными подходами и правилами.

Индийское производство и дешевая сборка

После покупки индийской компании Mahindra марка смогла возродиться. Модели Jawa 42 и семейство 350 CL разработаны специалистами из Чехии, а производят их в Индии. К семейству относятся Перак и Боббер.

Для 350 Retro сохраняется отдельный путь: ее выпускают на заводе Jawa в Тинец-над-Сазавоу. Ранее предприятие производило десятки тысяч мотоциклов, теперь объем выпуска в несколько раз ниже, но сборка продолжается. Благодаря Mahindra марка вернулась в Россию с рекомендованными поставками и дилерской сетью.

В современных моделях общий неоретро-стиль: круглая передняя фара и хромированные детали создают узнаваемый силуэт. Материалы отделки и оснащение различаются. В посещенном салоне цены начинаются с Jawa 42 за 530 000 рублей.

Чем отличаются модели 350 CL

Базовая Jawa 350 CL стоит 576 000 рублей. Это дорожный мотоцикл с четырехтактным двигателем объемом 334 куб. см и мощностью 23 л. с. С ним работает шестиступенчатая механическая коробка передач. Заявленная максимальная скорость — 124 км/ч, сухая масса — 194 кг.

Модель создана по мотивам прежней «Старушки», но мотор у нее уже актуальный. Технологических новостей немного, а в отделке использованы пластиковые детали. Базовая версия сохраняет старый образ, но не воспроизводит прежнюю систему освещения.

Jawa 350 CL Перак стоит 590 400 рублей. При том же объеме двигателя ее мощность достигает 30 л. с. Этого добились форсировкой: степень сжатия выросла до 11:1 против 9,5:1 в обычной версии. Вместо классической маятниковой конструкции подвески установлен скрытый моноамортизатор.

У Перака одно посадочное место. Заводских креплений для пассажирского сиденья и подножек нет, поэтому поездка вдвоем в этой версии не предусмотрена. Матово-черная окраска и детали «под бронзу» дополняют силуэт с низкой посадкой; хрома здесь немного.

Боббер конструктивно близок к Пераку, но у него цифровая приборная панель в стиле ретро и полностью светодиодная оптика. Сиденье регулируется механически в двух плоскостях. Варианты окраски отличаются, а хрома здесь больше.

Jawa 42 за 530 000 рублей рассчитана на более молодую аудиторию и предлагает современные опции и системы безопасности. Подробных технических характеристик этой модели в описании салона нет. Цена важна и в сегменте автомобилей: в материале о Lada Azimut и Haval Jolion она также пока не объявлена.

В салоне представлены модели с разным характером: индийские современные версии, включая 350 CL, и одна 350 Retro с двухтактным мотором, которую выпускают небольшими партиями. Поставки Jawa в Россию идут официально через дилерскую сеть, с гарантией производителя.

Упомянутые марки: Mahindra
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