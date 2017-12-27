27 декабря 2017, 16:23
В России построят 22 электрические заправки
В следующем году на российских дорогах появятся 22 зарядные станции для электромобилей. До 2020 года дорожники планируют установить 71 электрозарядную станцию.
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По данным «Автостата», в 2017 году в России зарегистрировано 920 автомобилей с электрическим приводом. Зарядная инфраструктура для электрокаров в России насчитывает порядка 170 станций, две из которых расположены на 46-м и 1119-м километрах трассы М-4 «Дон». По оценкам экспертов, доля электромобилей в общем объеме выпуска к 2020 году может составить не менее 17 %, три четверти из которых будут гибридными.
Создание зарядной инфраструктуры на трассах Государственной компании «Автодор» включено в Транспортную стратегию РФ на период до 2030 года, в Программу развития электротранспорта в России до 2020 года и Программу «Цифровая экономика Российской Федерации».
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