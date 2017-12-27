27 декабря 2017, 16:23

В России построят 22 электрические заправки

В следующем году на российских дорогах появятся 22 зарядные станции для электромобилей. До 2020 года дорожники планируют установить 71 электрозарядную станцию.
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Так, в 2018 году 11 станций планируется установить на трассах М-4 «Дон», 6 – на М-11 «Москва – Санкт-Петербург» и 5 – на М-1 «Беларусь». Создание зарядной инфраструктуры создаст предпосылки для развития отечественного рынка экологически чистого транспорта, позволит владельцам электрокаров свободно передвигаться на них не только в городской черте, но также и на междугородних и международных автомагистралях.

По данным «Автостата», в 2017 году в России зарегистрировано 920 автомобилей с электрическим приводом. Зарядная инфраструктура для электрокаров в России насчитывает порядка 170 станций, две из которых расположены на 46-м и 1119-м километрах трассы М-4 «Дон». По оценкам экспертов, доля электромобилей в общем объеме выпуска к 2020 году может составить не менее 17 %, три четверти из которых будут гибридными.

Создание зарядной инфраструктуры на трассах Государственной компании «Автодор» включено в Транспортную стратегию РФ на период до 2030 года, в Программу развития электротранспорта в России до 2020 года и Программу «Цифровая экономика Российской Федерации».

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В России построят 22 электрические заправки
{{material_121865}} Так, в 2018 году 11 станций планируется установить на трассах М-4 «Дон», 6 – на М-11 «Москва – Санкт-Петербург» и 5 – на М-1 «Беларусь». Создание зарядной инфраструктуры создаст предпосылки для развития отечественного рынка экологически чистого транспорта, позволит владельцам электрокаров свободно передвигаться на них не только в городской черте, но также и на междугородних и международных автомагистралях. По данным «Автостата», в 2017 году в России зарегистрировано 920 автомобилей с электрическим приводом. Зарядная инфраструктура для электрокаров в России насчитывает порядка 170 станций, две из которых расположены на 46-м и 1119-м километрах трассы М-4 «Дон». По оценкам экспертов, доля электромобилей в общем объеме выпуска к 2020 году может составить не менее 17 %, три четверти из которых будут гибридными.Создание зарядной инфраструктуры на трассах Государственной компании «Автодор» включено в Транспортную стратегию РФ на период до 2030 года, в Программу развития электротранспорта в России до 2020 года и Программу «Цифровая экономика Российской Федерации».
2017-12-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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