4 марта 2020, 13:52
В России появилась «черная» версия Mitsubishi Eclipse Cross
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Фото: Mitsubishi
Российские дилеры Mitsubishi начали принимать заказы на новую лимитированную версию кроссовера Eclipse Cross. Исполнение Black Edition отличается черным декором и предлагается для автомобилей 2020 модельного года.
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Исполнение Black Edition предлагается в одном из четырех цветов кузова: Черный, Белый перламутр, Красный металлик и Серый металлик. Внешне такие автомобили можно отличить по черной радиаторной решетке, черным накладками на бамперы, черным корпусам боковых зеркал, черным молдингам и тонированным 18-дюймовым легкосплавным колесным дискам. В салоне покупателей ждет черный потолок и алюминиевые накладки на педали.
По итогам февраля дилеры Mitsubishi реализовали в России 3 303 автомобиля. Бестселлером марки с огромным отрывом стал кроссовер Mitsubishi Outlander. На нем в минувшем месяце остановили свой выбор 2 047 россиян. Второе место занимает рамный внедорожник Pajero Sport с результатов 585 проданных автомобилей. Кроссовер ASX – на третьем месте (308 экз.).
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А почему двигатель для России дефорсировали? 163 лошади для нас слишком много? Хотя в смысле дорожного налога, эти 13 лошадей имеют большое значение. Сейчас посчитал - ощутимая разница.
Интересно будет глянуть что там митсубиши столько лет мастерили, но ждать высоких продаж не стоит, все уже забыли за что любили митсубы.. А вот E-pace скорее всего ожидает обратная ситуация - будет хитом. Красивый, хорошо сбитый паркетник, да еще и шильдик джэгуар на капоте)
Нужна левая подножка Паджеро 4 модели , 3 дверные , кто может подсказать где можно купить ?
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