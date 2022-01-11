В России появилась еще одна платная дорога
Единственный пункт взимания платы расположен на 46-м километре дороги. С понедельника по четверг за проезд по платному участку на легковом автомобиле и мотоцикле придется заплатить 100 рублей, в пятницу, субботу, воскресенье, а также в нерабочие праздничнее дни тариф составит 120 рублей. Для автомобилей с прицепом и моделей, высотой более 2,6 метров, во все дни стоимость проезда достигает 150 рублей. Тариф для двухосных грузовиков выше 2,6 м и автобусов – 200 рублей, а для большегрузов и туристических междугородних автобусов – 330 рублей.
В соответствии с законодательством, с двух сторон от платного участка построены дублеры, проехать по которым можно бесплатно. Но в отличие от платной части на них ниже разрешенная скорость и есть левые повороты.
- 990 000 РFord Focus 2017 в Москве
- 4 890 000 РMercedes V-класс 2017 в Москве
- 1 200 000 РSkoda Octavia 2015 в Москве
- 1 010 000 РHyundai Grand Starex 2007 в Москве
- 1 859 000 РToyota Camry 2016 в Москве
- 5 090 000 РMercedes V-класс 2017 в Москве
- 600 000 РMercedes M-класс 2002 в Москве
- 1 380 000 РSuzuki Grand Vitara 2010 в Москве
- 4 530 000 РBMW X6 2017 в Москве
- 1 260 000 РNissan Teana 2014 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий