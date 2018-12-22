22 декабря 2018, 16:09

В России появились беспилотные снегоуборщики

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В Рязанской области начались испытания беспилотных снегоуборочных машин. Автономные мини-тракторы Avrora Robotics контролируются оператором. В радиусе 50 метров расставлены таблички, предупреждающие прохожих о беспилотниках.
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Испытания беспилотных снегоуборочных машин начались в Рязанской области. Если опыт признают удачным, эксперимент продолжат на улицах Москвы и Казани. Компания Avrora Robotics оборудовала мини-тракторы системой автономного управления, навесным оборудованием для уборки снега и светоотражателями.

На первом этапе снегоуборщики будут тестировать по ночам при небольших снегопадах на предварительно огороженной территории. По периметру расставят предупреждающие знаки, чтобы проинформировать случайных похожих о работе беспилотной техники. Ожидается, что при использовании беспилотных снегоуборочных машин объемы убранного снега возрастут на треть за счет увеличения рабочего времени тракторов.

С 1 декабря в России стартовал эксперимент по тестированию беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Сейчас идет подготовительный этап. Беспилотники появятся на улицах Москвы и Татарстана весной 2019 года. «Яндекс», КамАЗ, МАДИ и ряд других компаний уже заявили о своем участии в проекте. В процессе тестирования в салоне каждого беспилотного автомобиля обязательно должен находится инженер, а саму машину можно будет опознать по знаку «А» на заднем стекле.

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В России появились беспилотные снегоуборщики
{{material_125134}}Испытания беспилотных снегоуборочных машин начались в Рязанской области. Если опыт признают удачным, эксперимент продолжат на улицах Москвы и Казани. Компания Avrora Robotics оборудовала мини-тракторы системой автономного управления, навесным оборудованием для уборки снега и светоотражателями.На первом этапе снегоуборщики будут тестировать по ночам при небольших снегопадах на предварительно огороженной территории. По периметру расставят предупреждающие знаки, чтобы проинформировать случайных похожих о работе беспилотной техники. Ожидается, что при использовании беспилотных снегоуборочных машин объемы убранного снега возрастут на треть за счет увеличения рабочего времени тракторов.С 1 декабря в России стартовал эксперимент по тестированию беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Сейчас идет подготовительный этап. Беспилотники появятся на улицах Москвы и Татарстана весной 2019 года. «Яндекс», КамАЗ, МАДИ и ряд других компаний уже заявили о своем участии в проекте. В процессе тестирования в салоне каждого беспилотного автомобиля обязательно должен находится инженер, а саму машину можно будет опознать по знаку «А» на заднем стекле.
2018-12-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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