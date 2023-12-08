В России появились бюджетные тягачи Mercedes-Benz из Китая: они составят серьезную конкуренцию семейству КамАЗ К5.
В Россию привезли тягачи, оснащенные рядными 6-цилиндровыми моторами Cummins, роботизированными 12-ступенчатыми коробками ZF и ведущими мостами Meichi. Все агрегаты – китайского производства. В наличии есть версии с разной колесной формулой: 4х2, 6х2 или 6х4. Продавцы просят за тягач не менее 12 млн рублей. В Китае цены на 40% ниже. По словам продавцов, машины пользуются стабильным спросом у клиентов, которые до введения санкций эксплуатировали машины Mercedes-Benz, а сейчас не готовы менять их на модели китайских брендов.
-
08.12.2023, 08:36
Беспилотный внедорожник для американской армии вышел на испытания: видео
Американская компания Kodiak Robotics построила по заказу Минобороны США беспилотный пикап Ford F-150 для работы в экстремальных условиях на сложной местности. Машина получила необычные боковые «лопухи».Читать далее
-
08.12.2023, 08:02
Восстановленный Ил-96 вновь поднялся в небо с пассажирами
Специалисты Воронежского авиазавода восстановили 18-летний дальнемагистральный пассажирский самолет Ил-96-300, который простоял на земле в ожидании ремонта с 2017 года. Накануне лайнер отправился в свой первый коммерческий полет.Читать далее
-
07.12.2023, 16:02
Стало известно, сколько Volkswagen намерен сократить сотрудников, чтобы увеличить рентабельность
В конце ноября глава Volkswagen Томас Шефер на совещании сотрудников в штаб-квартире в Вольфсбурге сделал шокирующее заявление о неконкурентоспособности бренда. Ситуация требовала непопулярных мер по сокращению численности персонала.Читать далее
-
07.12.2023, 15:26
В ГИБДД создали авиаотряд для охоты за нарушителями
Инспекторы ДПС совместно с сотрудниками Росгвардии уже давно взяли на вооружение квадрокоптеры и аэростаты. С их помощью они патрулируют трассы, с воздуха выявляя нарушителей ПДД. Сейчас в подразделениях МВД начали формировать отдельные авиаотряды.Читать далее
-
07.12.2023, 14:19
В Китае представили бюджетный аналог Toyota Camry по цене базовой Lada Vesta
Китайская марка Wuling добилась головокружительного успеха с маленьким и дешевым ситикаром Hоngguang Mini. Сейчас производитель решил попробовать свои силы в более дорогом сегменте бизнес-седанов.Читать далее
-
07.12.2023, 13:37
Honda анонсировала очень необычный автомобиль: премьера в январе
Компания Honda опубликовала первый тизер новой модели, премьера которой пройдет в Лас-Вегасе на выставке потребительской электроники CES в январе 2024 года. Новинка станет первым представителем целого семейства автомобилей.Читать далее
-
08.12.2023, 08:36
Беспилотный внедорожник для американской армии вышел на испытания: видео
Американская компания Kodiak Robotics построила по заказу Минобороны США беспилотный пикап Ford F-150 для работы в экстремальных условиях на сложной местности. Машина получила необычные боковые «лопухи».Читать далее
-
08.12.2023, 08:02
Восстановленный Ил-96 вновь поднялся в небо с пассажирами
Специалисты Воронежского авиазавода восстановили 18-летний дальнемагистральный пассажирский самолет Ил-96-300, который простоял на земле в ожидании ремонта с 2017 года. Накануне лайнер отправился в свой первый коммерческий полет.Читать далее
-
07.12.2023, 16:02
Стало известно, сколько Volkswagen намерен сократить сотрудников, чтобы увеличить рентабельность
В конце ноября глава Volkswagen Томас Шефер на совещании сотрудников в штаб-квартире в Вольфсбурге сделал шокирующее заявление о неконкурентоспособности бренда. Ситуация требовала непопулярных мер по сокращению численности персонала.Читать далее
-
07.12.2023, 15:26
В ГИБДД создали авиаотряд для охоты за нарушителями
Инспекторы ДПС совместно с сотрудниками Росгвардии уже давно взяли на вооружение квадрокоптеры и аэростаты. С их помощью они патрулируют трассы, с воздуха выявляя нарушителей ПДД. Сейчас в подразделениях МВД начали формировать отдельные авиаотряды.Читать далее
-
07.12.2023, 14:19
В Китае представили бюджетный аналог Toyota Camry по цене базовой Lada Vesta
Китайская марка Wuling добилась головокружительного успеха с маленьким и дешевым ситикаром Hоngguang Mini. Сейчас производитель решил попробовать свои силы в более дорогом сегменте бизнес-седанов.Читать далее
-
07.12.2023, 13:37
Honda анонсировала очень необычный автомобиль: премьера в январе
Компания Honda опубликовала первый тизер новой модели, премьера которой пройдет в Лас-Вегасе на выставке потребительской электроники CES в январе 2024 года. Новинка станет первым представителем целого семейства автомобилей.Читать далее
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий