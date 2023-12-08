В России появились бюджетные тягачи Mercedes-Benz из Китая: они составят серьезную конкуренцию семейству КамАЗ К5.

Ранее мы писали Беспилотный «Робокоп» от КамАЗа: первое фото и подробности КамАЗ показал журналистам беспилотный грузовик «Робокоп» и рассказал о его технических особенностях. Машина ... Читать далее

В разработке бюджетной версии Actros C принимали участие немецкие инженеры, поэтому по надежности и качеству они не должны сильно отличаться от оригинальных европейских тягачей. Немцы изучили предпочтения клиентов, узнали, какие качества машин для них важны, а от каких опций можно смело отказаться, снизив тем самым финальную цену грузовика. В итоге, тягачи получили упрощенный экстерьер и недорогую отделку кабины, а также локализованные агрегаты, пишет Quto

В Россию привезли тягачи, оснащенные рядными 6-цилиндровыми моторами Cummins, роботизированными 12-ступенчатыми коробками ZF и ведущими мостами Meichi. Все агрегаты – китайского производства. В наличии есть версии с разной колесной формулой: 4х2, 6х2 или 6х4. Продавцы просят за тягач не менее 12 млн рублей. В Китае цены на 40% ниже. По словам продавцов, машины пользуются стабильным спросом у клиентов, которые до введения санкций эксплуатировали машины Mercedes-Benz, а сейчас не готовы менять их на модели китайских брендов.

Упомянутые модели: Mercedes Actros

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