Ночной поезд как мини-отель: стоит ли переплачивать за СВ, если есть одноместные купе

1 сентября 2026, 07:35
В России появились ночные поезда с одноместными купе и премиальным комфортом
В России появились ночные поезда с одноместными купе и премиальным комфортом
На маршруте Москва-Санкт-Петербург запущены вагоны с одноместными купе, предлагающие высокий уровень уединения и сервис по цене ниже, чем в СВ. Это решение может повлиять на привычки пассажиров и задать новый стандарт ночных поездок.
В России на маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом появился новый формат ночных поездов: теперь пассажирам доступны вагоны с одноместными купе. Это решение сразу привлекло внимание тех, кто ценит личное пространство и тишину в дороге. В отличие от привычных СВ, здесь ставка сделана на максимальный комфорт и приватность, но при этом стоимость билета заметно ниже.
Каждое купе напоминает мини-номер: широкое спальное место трансформируется в удобное кресло, есть небольшой умывальник с зеркалом, шкаф для вещей и телевизор с возможностью подключения к телефону. Пассажир может самостоятельно регулировать вентиляцию и температуру. В вагоне всего девять купе, поэтому атмосфера напоминает бутик-отель на колесах - минимум шума, максимальная уединенность.
Стоимость билета составляет 5 000–6 000 рублей, что почти вдвое дешевле классического СВ, где цены часто стартуют от 10 тысяч. В стоимость включен горячий завтрак на выбор, гигиенический набор, тапочки, сладкий комплимент и доступ в бизнес-зал на вокзале отправки. Обычно за такие услуги приходится доплачивать, но здесь они идут по умолчанию, что выделяет новый формат на фоне привычных предложений.
График движения поезда построен так, чтобы пассажиры могли полноценно выспаться: отправка вечером, прибытие утром, без промежуточных остановок для высадки. Подобный подход редко встречается на российских железных дорогах и может стать убедительным аргументом для тех, кто ценит спокойствие и ровную дорогу. По сути, поезд становится альтернативой ночному отелю, позволяющему не тратить день на дорогу.
Интересно, что подобные эксперименты с комфортом и планированием вагонов уже проводились ранее: например, недавно обсуждались новые плацкартные вагоны, которые так же меняют привычный опыт поездок - подробнее об этом можно узнать в материале о новых решениях в российских поездах .
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