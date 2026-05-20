Дом там, где ты: российские инженеры показали автодома-всесезонки Vojo и Feria

20 мая 2026, 12:06
В России появились новые автодома Vojo и Feria: комфорт и тепло даже зимой
На российском рынке дебютировали автодома Vojo и Feria от бренда Stann, созданные инженерами «СТ Нижегородец». Модели выделяются современным оснащением, продуманной эргономикой и возможностью комфортного проживания даже в морозы. Стартовая цена - от 1,8 млн рублей.
Российские инженеры представили две новые модели автодомов под брендом Stann — Vojo и Feria. Эти новинки ориентированы на тех, кто ценит свободу передвижения и не готов жертвовать комфортом даже в суровых условиях. В условиях растущего интереса к автотуризму и зарубежным путешествиям появление таких решений становится особенно актуальным.
Модель Feria — это компактный автодом-капсула, рассчитанный на двоих взрослых и одного ребенка. Конструкция выполнена на одноосной раме, монолитный кузов собран из сэндвич-панелей и обшит стеклопластиком по бесшовной технологии. Такой подход обеспечивает не только прочность, но и отличную теплоизоляцию. Внутри организовано комфортное пространство для отдыха и сна, где каждый сантиметр продуман для максимального удобства.
Vojo — это полноценный прицепной автодом на одноосном шасси, выполненный из легких изотермических панелей. Его габариты составляют 5565×2110×2750 мм, а жилой модуль рассчитан на четверых. Внутри предусмотрены кухонная зона с варочной панелью и холодильником, а также отдельный санузел с биотуалетом, душевой кабиной и выдвижным смесителем. Спальная зона включает двухъярусную кровать, а диван и стол легко трансформируются в дополнительное спальное место. Для хранения вещей предусмотрен антресольный отсек над диваном.
Особое внимание уделено системам жизнеобеспечения: Vojo оснащен комбинированным отопителем с топливным баком, который позволяет поддерживать тепло даже в сильные морозы. Водоснабжение, водоотведение и освещение реализованы на уровне современных стандартов. В крыше и санузле установлены вентиляционные люки для циркуляции воздуха.
По желанию покупателя Vojo можно дооснастить рейлингами, багажником, креплениями для велосипедов, солнечной панелью, кондиционером, системой обогрева спального места, дополнительными розетками и светильниками, а также бытовыми аксессуарами. Стартовая цена модели — от 1,85 млн рублей, что делает её привлекательным предложением для автотуристов.
