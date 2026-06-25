Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

25 июня 2026, 19:50

В России появились новые спальные вагоны РЖД с двухметровыми полками и душем

В России появились новые спальные вагоны РЖД с двухметровыми полками и душем

Двухместные купе, полноценная душевая и новые стандарты комфорта в дальних поездах — как меняются поезда

В России появились новые спальные вагоны РЖД с двухметровыми полками и душем

На российских железных дорогах начали курсировать обновленные спальные вагоны с двухместными купе, увеличенными полками и душевой кабиной. Это решение может изменить подход к дальним поездкам и повысить уровень сервиса на популярных маршрутах.

На российских железных дорогах начали курсировать обновленные спальные вагоны с двухместными купе, увеличенными полками и душевой кабиной. Это решение может изменить подход к дальним поездкам и повысить уровень сервиса на популярных маршрутах.

Появление новых спальных вагонов на российских железных дорогах — событие, способное заметно изменить восприятие дальних поездок. Федеральная пассажирская компания, входящая в структуру РЖД, вывела на маршруты вагоны, которые по уровню оснащения и комфорта могут конкурировать не только с зарубежными аналогами, но даже с круизными лайнерами.

Главное отличие — переход к двухместным купе. Теперь в каждом купе размещаются только два пассажира, что обеспечивает больше личного пространства и избавляет от случайных попутчиков. Интерьер выполнен в светлых тонах с глянцевыми чёрными акцентами, а элементы декора отсылают к классике советских вагонов, добавляя ностальгическую атмосферу.

Особое внимание уделено спальным местам: полки увеличены до двух метров, что особенно важно для высоких пассажиров. Второго яруса больше нет — теперь каждая кровать полноценная, горизонтальная и рассчитана на взрослого человека любого роста. Это решение избавляет от необходимости забираться по лестницам и делает поездку более удобной.

Внутреннее пространство организовано по принципу гостиничного номера: глубокие шкафы с отдельными секциями, отсек для крупногабаритных вещей, включая спортивный инвентарь. В каждом купе установлены несколько розеток, USB-порты, индивидуальное освещение и сенсорная панель для управления светом и климатом. Для досуга предусмотрены медиаэкраны, а стены украшают картины с видами Воронежской области, что создаёт ощущение домашнего уюта.

Важное новшество — полноценная душевая кабина в конце вагона. Теперь пассажиры на дальних маршрутах могут освежиться в пути, а также воспользоваться утюгом или гладильной доской. Такой уровень сервиса ранее был доступен только в зарубежных поездах или на круизных лайнерах.

Однако не обошлось без замечаний: некоторые дверцы шкафов открываются слишком резко, а отсек для инвентаря расположен неудачно и не фиксируется. Кроме того, при разложенных диванах есть риск удариться головой об угол шкафа. Производитель уже работает над устранением этих недостатков.

В РЖД подчёркивают, что стоимость билетов на новые вагоны не будет автоматически выше, чем на старые. Цена зависит от маршрута и сезона, а минимальная доплата за повышенный комфорт может быть незначительной. К концу 2026 года планируется ввести в эксплуатацию 28 таких вагонов на самых востребованных туристических и дальних направлениях.

В последние годы российские железные дороги активно обновляют подвижной состав, внедряют современные технологии и повышают стандарты сервиса. Появление новых спальных вагонов может приблизить РЖД к конкуренции не только с авиаперевозчиками, но и с зарубежными железнодорожными компаниями. Судя по имеющимся данным, спрос на комфортные поездки в России стабильно растёт, а новые вагоны способны изменить отношение пассажиров к железнодорожным путешествиям. Для справки: в Европе и Азии подобные вагоны уже давно считаются стандартом для дальних маршрутов, а в России такой уровень комфорта становится доступен только сейчас.

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