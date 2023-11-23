В России появился китайский Honda Civic: сколько он стоит?
Фото: autohome.com.cn
В Китае Honda Integra стоит от 130 тысяч юаней или порядка 1,6 млн рублей в пересчете по актуальному курсу. Как выяснили журналисты «Российской газеты», самый дешевый новый китайский седан наши дилеры предлагают по 2,8 млн рублей. В более богатой комплектации за машину просят уже 3,7 млн рублей. Представленную недавно пятидверную версию в кузове хэтчбек оценили в те же 3,7 млн рублей.
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26.10.2023, 08:53
Honda отзывает более 175 тысяч Civic из-за излишней поворачиваемости передних колес
Компания Honda объявила об отзыве автомобилей Civic из-за дефекта рулевой рейки. Ошибка приводит к тому, что передние колеса излишне поворачиваются, угрожая повредить шины и рычаги подвески.Читать далее
-
10.08.2023, 13:22
73-летний водитель устроил смертельное ДТП на «Скандинавии»
Накануне, 9 августа, на трассе «Скандинавия» произошла серьезная авария. Пожилой водитель Honda Civic, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил автомобиль Audi A6.Читать далее
-
21.06.2023, 15:25
Автомобили Honda вернулись в Петербург: открылся первый дилерский центр
Еще в 2020 году компания Honda сообщила о намерении полностью свернуть продажи новых автомобилей в России, начиная с 2022 года. Сейчас у автолюбителей Санкт-Петербурга вновь появилась возможность прийти в дилерский центр и выбрать машину по вкусу. Модельный ряд широкий: два седана, четыре кроссовера и минивэн.Читать далее
-
15.05.2023, 00:10
Хэтчбек Honda Civic притворился внедорожником
На продажу выставили хэтчбек Honda Civic Si 2002 года выпуска, который прежний владелец попытался превратить в автомобиль для сурового бездорожья. У него нет полного привода, зато есть шноркель и целая куча прожекторов.Читать далее
-
12.04.2023, 00:48
Автомобили с самыми странными селекторами КПП
Концепция переключения передач сильно изменилась за последнюю сотню лет, но сама рукоятка долгое время оставалась неизменной. Однако время от времени автопроизводители предлагают нестандартные варианты дизайна селектора КПП.Читать далее
-
06.02.2023, 11:21
Водителям стареньких автомобилей Honda запретили садиться за руль
Компания Honda и Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) выпустили предупреждение «Не садитесь за руль» для владельцев некоторых моделей Honda и Acura, сошедших с конвейера 20 лет назад.Читать далее
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