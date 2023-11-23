В России появился китайский Honda Civic: сколько он стоит?

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Китайский седан Honda Integra по сути является версией Civic для местного рынка. От глобальной модели он отличается оптикой, спортивным обвесом и более крупными 18-дюймовыми колесными дисками. В качестве опции можно докупить спорт-пакет с чёрными зеркалами, молдингами и спойлером. В движение автомобиль приводит 1,5-литровый турбомотор мощностью 182 л.с., который работает в паре 6-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором. Есть еще гибридная версия на базе 2,0-литрового турбомотора суммарной отдачей свыше 200 сил, но в Россию везут только седаны с обычным ДВС.

В Китае Honda Integra стоит от 130 тысяч юаней или порядка 1,6 млн рублей в пересчете по актуальному курсу. Как выяснили журналисты «Российской газеты», самый дешевый новый китайский седан наши дилеры предлагают по 2,8 млн рублей. В более богатой комплектации за машину просят уже 3,7 млн рублей. Представленную недавно пятидверную версию в кузове хэтчбек оценили в те же 3,7 млн рублей.

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