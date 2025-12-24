Foton View выходит на российский рынок — чем удивит коммерческий фургон из Китая

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

24 декабря 2025, 16:33

В России стартовали продажи нового коммерческого фургона Foton View. Модель доступна в двух вариантах и с зимним пакетом. Узнайте, чем отличается каждая версия и какие опции доступны. Цены и подробности - в нашем материале.

На российском рынке начались продажи свежей модели легкого коммерческого фургона Foton View. Как сообщает Autonews, новинка представлена сразу в двух исполнениях, которые различаются по высоте кузова и, соответственно, по стоимости. Базовая версия обойдется покупателям минимум в 3 225 000 рублей, а модификация с увеличенной крышей, высота которой достигает 2195 мм, стартует от 3 475 000 рублей. Для сравнения, стандартная высота кузова составляет 1890 мм.

Под капотом у Foton View установлен двухлитровый дизельный двигатель, развивающий 159 лошадиных сил. Покупателям предлагается выбор между шестиступенчатой механической коробкой передач и восьмиступенчатым автоматом. Такой набор трансмиссий позволяет подобрать оптимальный вариант для разных задач и стилей вождения.

Внутри фургона предусмотрены современные опции, которые делают поездки комфортнее. В список оснащения входят круиз-контроль, кондиционер, система бесключевого доступа, запуск двигателя кнопкой и Bluetooth-модуль для подключения мобильных устройств. Это позволяет использовать автомобиль не только для перевозки грузов, но и для работы в городских условиях с максимальным удобством.

Особое внимание уделено адаптации модели к российским климатическим условиям. Для покупателей доступен специальный зимний пакет, включающий обогрев лобового стекла, зеркал заднего вида, рулевого колеса и водительского сиденья. Кроме того, аккумулятор рассчитан на работу при низких температурах, что особенно актуально для регионов с суровой зимой.

Напомним, Foton - китайский бренд, который специализируется на коммерческом транспорте. В линейке компании представлены не только фургоны, но и микроавтобусы, а также пикапы. В России уже известны такие модели, как Toano, а также пикапы Tunland V7 и V9, которые появились на рынке совсем недавно. Новый Foton View расширяет присутствие марки в сегменте легких коммерческих автомобилей и предлагает российским предпринимателям еще один вариант для бизнеса.

Упомянутые марки: Foton
