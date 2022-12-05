В России появился первенец Huawei: у себя на родине он стал бестселлером
Фото: Aito
Фото: Aito
Фото: Aito
Фото: Aito
Фото: Aito
Фото: Aito
В движение кроссовер приводит гибридная силовая установка, где колеса вращают электромоторы мощностью 224 л.с. и 204 л.с., а 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 125 л.с. работает исключительно в режиме генератора и подзаряжает тяговую батарею емкостью до 200 кВт-ч (в зависимости от модификации). Суммарная отдача полноприводной версии достигает 496 л.с. Разгон с места до «сотни» занимает 4,5 секунды, а от 0 до 50 км/ч – 1,9 секунды. Средний расход топлива – 0,8 литра на 100 километров пути.
В список оснащения Aito M5 входит операционная система HarmonyOS, интеллектуальная кабина Huawei с 2K-экраном HDR и мощной звуковой системой Huawei, автопилот 2-го уровня с функцией автоматической парковки, камера кругового обзора, кресла с электрорегулировками и подогрев всех сидений. Цены варьируются от 4,2 до 5,0 млн рублей.
-
05.12.2022, 17:06
Что будет с российским авторынком в 2023 году: три сценария
Эксперты Национального Агентства Промышленной Информации (НАПИ) подготовили три возможных сценария развития ситуации на российском авторынке в 2023 году. По самому оптимистичному прогнозу продажи новых легковых автомобилей не превысят 850 тысяч единиц.Читать далее
-
05.12.2022, 15:29
Новый вид мошенничества: каршеринг и плачущие дети
Журналисты телеграм-канала Baza рассказали о новой схеме мошенников, которые выманивают у простодушных прохожих десятки тысяч рублей. Одной из первых жертв жуликов стала москвичка Вероника.Читать далее
-
05.12.2022, 14:11
В Госдуме предлагают серьезно расширить список лекарств, при приеме которых нельзя садиться за руль
Депутаты из думской фракции ЛДПР разработали законопроект, разрешающий штрафовать и лишать прав водителей за употребление лекарств, не являющихся психотропными или наркотическими.Читать далее
-
05.12.2022, 13:44
Открыто движение автомобилей по восстановленной части Крымского моста
Поврежденную октябрьским взрывом автомобильную часть Крымского моста вновь открыли для движения машин утром 5 декабря. На замену четырех пролетов потребовалось менее двух месяцев.Читать далее
-
05.12.2022, 11:57
«Мерседесу» разрешили парковаться без водителя
Полностью автоматизированная парковка, разработанная немецкими компаниями Mercedes-Benz и Bosch, запускается в серию. Федеральное агентство автотранспорта (KBA) выдало на нее первое в мире разрешение. Только область применения такой парковки ограничена, потому что машины паркуются без водителя. Читать далее
-
05.12.2022, 09:59
Россияне почти перестали покупать новые автомобили
В октябре 2022 года жители РФ потратили на покупку новых автомобилей в три раза меньше денег, чем годом ранее и на 5 млрд рублей меньше, чем в сентябре 2022-го. Затраты снизились по всем категориям, но есть исключения.Читать далее
-
05.12.2022, 17:06
Что будет с российским авторынком в 2023 году: три сценария
Эксперты Национального Агентства Промышленной Информации (НАПИ) подготовили три возможных сценария развития ситуации на российском авторынке в 2023 году. По самому оптимистичному прогнозу продажи новых легковых автомобилей не превысят 850 тысяч единиц.Читать далее
-
05.12.2022, 15:29
Новый вид мошенничества: каршеринг и плачущие дети
Журналисты телеграм-канала Baza рассказали о новой схеме мошенников, которые выманивают у простодушных прохожих десятки тысяч рублей. Одной из первых жертв жуликов стала москвичка Вероника.Читать далее
-
05.12.2022, 14:11
В Госдуме предлагают серьезно расширить список лекарств, при приеме которых нельзя садиться за руль
Депутаты из думской фракции ЛДПР разработали законопроект, разрешающий штрафовать и лишать прав водителей за употребление лекарств, не являющихся психотропными или наркотическими.Читать далее
-
05.12.2022, 13:44
Открыто движение автомобилей по восстановленной части Крымского моста
Поврежденную октябрьским взрывом автомобильную часть Крымского моста вновь открыли для движения машин утром 5 декабря. На замену четырех пролетов потребовалось менее двух месяцев.Читать далее
-
05.12.2022, 11:57
«Мерседесу» разрешили парковаться без водителя
Полностью автоматизированная парковка, разработанная немецкими компаниями Mercedes-Benz и Bosch, запускается в серию. Федеральное агентство автотранспорта (KBA) выдало на нее первое в мире разрешение. Только область применения такой парковки ограничена, потому что машины паркуются без водителя. Читать далее
-
05.12.2022, 09:59
Россияне почти перестали покупать новые автомобили
В октябре 2022 года жители РФ потратили на покупку новых автомобилей в три раза меньше денег, чем годом ранее и на 5 млрд рублей меньше, чем в сентябре 2022-го. Затраты снизились по всем категориям, но есть исключения.Читать далее
- 4 659 000 РVolkswagen Multivan 2019 в Москве
- 6 262 920 РHyundai Palisade 2022 в Москве
- 1 327 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Москве
- 1 349 000 РNissan Qashqai 2014 в Москве
- 2 655 000 РKIA K5 2020 в Москве
- 10 700 000 РGenesis G90 2022 в Москве
- 10 200 000 РBMW X7 2021 в Москве
- 550 000 РChery Tiggo (T11) 2013 в Москве
- 31 400 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 36 000 000 РMercedes G-класс AMG 2022 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий