В России появился первенец Huawei: у себя на родине он стал бестселлером

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Предложения о продаже Aito M5 появились на официальных сайтах дилеров и их страницах в классифайдах, пишет «Газета.Ru». Кроссоверы предлагают автосалоны в Москве, Чувашии и Владивостоке. Премьера Aito M5 состоялась в 2022 году. Он стал первым электрокаром Huawei и бестселлером среди новых брендов в Китае. По габаритам Aito M5 похож на британский Jaguar F-Pace или корейский Genesis GV70. Его длина составляет 4 770 мм, ширина – 1 930 мм, высота – 1 625 мм, а колесная база – 2 880 мм.

В движение кроссовер приводит гибридная силовая установка, где колеса вращают электромоторы мощностью 224 л.с. и 204 л.с., а 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 125 л.с. работает исключительно в режиме генератора и подзаряжает тяговую батарею емкостью до 200 кВт-ч (в зависимости от модификации). Суммарная отдача полноприводной версии достигает 496 л.с. Разгон с места до «сотни» занимает 4,5 секунды, а от 0 до 50 км/ч – 1,9 секунды. Средний расход топлива – 0,8 литра на 100 километров пути.

Фото: Aito

В список оснащения Aito M5 входит операционная система HarmonyOS, интеллектуальная кабина Huawei с 2K-экраном HDR и мощной звуковой системой Huawei, автопилот 2-го уровня с функцией автоматической парковки, камера кругового обзора, кресла с электрорегулировками и подогрев всех сидений. Цены варьируются от 4,2 до 5,0 млн рублей.

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