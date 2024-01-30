В России появится новая автомобильная выставка: RIAS пройдет уже в 2024 году

Ранее мы писали Мотосалон IMIS-2024 откроет в Петербурге мир приключений и свободы С 22 по 24 марта в петербургском «Экспофоруме» пройдет XIII международный мотосалон IMIS-2024. На выставке ... Читать далее

В рамках RIAS российской публике планируют показать новые модели легковых автомобилей, которые ведущие китайские производители готовы привезти в нашу страну, выяснили журналисты Quto . Корпорация Sinomach пригласит потенциальных партнеров из Поднебесной, а РОАД займется привлечением участников со стороны дилерского сообщества, которые уже сейчас возят многие китайские автомобили по схеме параллельного импорта.

Выставка откроется 12 декабря 2024 года в Москве, в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр». Интересно, что другая российская автомобильная выставка, MIMS Automobility, пройдет на этой же площадке, но только на 4 месяца раньше. Чем два мероприятия будут отличаться друг от друга, и какое из них окажется более представительным, пока не ясно.

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