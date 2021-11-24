В России появится новое доказательство вины водителей: хулиганов начнут массово штрафовать
Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова заявила РИА Новости, что “блогеры, которые занимаются опасным вождением, снимают это на камеру и выкладывают в интернет, оказывают сами себе медвежью услугу. Тем самым они осознанно совершают административные правонарушения, делают это систематически и сами формируют доказательную базу для применения в их адрес административных санкций”.
Между тем, фотография спидометра с отметкой хоть в 200 км/ч не считается доказательством правонарушения, так как по такому фото нельзя понять кто находился в тот момент за рулем, а также определить марку и модель автомобиля. К тому же в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) на сегодняшний день отсутствует понятие “опасное вождение”, но такой состав нарушения заложен в проект нового КоАП.
- 530 000 РMazda 3 2007 в Москве
- 15 300 000 РBMW X6 M 2021 в Москве
- 3 290 000 РFord Mustang 2019 в Москве
- 600 000 РMazda 3 2007 в Москве
- 3 730 000 РLand Rover Range Rover Sport 2015 в Москве
- 460 000 РMitsubishi ASX 2017 в Москве
- 550 000 РKIA Picanto 2018 в Москве
- 630 000 РVolkswagen Polo 2019 в Москве
- 470 000 РFord Transit 2005 в Москве
- 4 957 000 РLand Rover Discovery 2018 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий