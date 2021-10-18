В России появится новый автомобиль: руль от «Оки», тормоза от «восьмерки»
Фото: vk.com / Русский автомобиль
Фото: vk.com / Русский автомобиль
Фото: vk.com / Русский автомобиль
Фото: vk.com / Русский автомобиль
Фото: vk.com / Русский автомобиль
Обновленное шасси уже готово: на 2, 4 и 6 мест. В конструкции используются отечественные компоненты, хотя в открытых гольфкарах было много китайского. По данным паблика «Русский автомобиль», рулевая рейка будет от Оки, ступицы, опорные шарниры, тормоза – от ВАЗ 2108/2110. Шины 185/55 R14 на легкосплавных дисках. Рычаги и поворотные кулаки сделали сами. Из китайских компонентов остались сложнолокализуемые компоненты – электромотор, контроллер, редуктор, LED-фары, тяговые аккумуляторы.
Машина на фотографиях называется Urbis 2 - она двухместная, с грузовой платформой. Кузовные панели на ней появятся позже. Дизайн пока держится в секрете. Автомобиль Urbis получит полноценную двухместную кабину с герметичными дверями, системой кондиционирования и отопления, раздельные сиденья с ремнями безопасности. Два мотора по 7,5 кВт, устанавленные на каждой оси, обеспечат полный привод. В зависимости от типа аккумулятора пробег на одной зарядке составляет 50 до 200 км. Скорость пока ограничена 70 км/ч. В перспективе у новинки будут ABS и ESP, а также система автономного управления, разработанная в Санкт-Петербургском Политехническом Университете.
Полноценную серийную сборку планируют наладить к ноябрю 2022 года. В год будут выпускать 200 – 300 экземпляров. Стоить Urbis будет порядка 2,0 – 2,3 млн рублей. В дальнейшем «Конкордия» планирует представить новые модификации, включая полноприводные багги и машины для коммунальных служб.
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