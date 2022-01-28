В России появится новый автопроизводитель: в этот раз планируется наладить выпуск отечественных электромобилей
Ранее на площадке в Липецкой области компания собирала крупноузловым методом автомобили Great Wall и Changan.
Эксперты сомневаются, что «Моторинвест» станет выпускать элктрокары под собственным брендом. В качестве одного из партнеров компании называют китайский концерн Sokon Group. Он выпускает разнообразную технику под разными марками: мотоциклы, садовую технику, автомобили и комплектующие.
В 2006 году китайский производитель Sokon уже пытался обосноваться на российском рынке. Тогда компания предлагала свою линейку коммерческого транспорта, однако покупатели встретили ее очень прохладно.
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