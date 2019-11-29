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29 ноября 2019, 15:23

В России появится новый экологический класс

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С 21 декабря в России вводится новый экологический класс Евро-6 для грузовых и пассажирских автомобилей. Ранее правила предусматривали всего пять классов, что создавало сложности в получении техпаспортов для более «чистых» транспортных средств.
В России появится новый экологический класс

Фото взято из открытых источников

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Стандарт Евро-6 действует в Европе с 2015 года. В России его введение все время откладывалось. Получить ПТС с 6-м экологическим классом было невозможно. С 21 декабря такая возможность появится. Введение нового экологического класса не предполагает никаких особых требований к производителям топлива. Тем не менее, ряд отечественных нефтеперерабатывающих предприятий уже выпускают топливо Евро-6 и поставляют его на АЗС. Такой бензин обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками и снижает количество отложений в топливной системе автомобиля.

Европейский класс Евро-6 примерно соответствует американскому стандарту EPA10 и японскому Post NLT. Выбросы углекислого газа должны быть менее 130 граммов на километр пробега, а оксида азота – не более 0,08 грамма на километр. Требования по выбросам взвешенных частиц (PM) такие же, как и в Евро-5 - не более 0,005 г/км пути.

При этом по состоянию на 1 января 2019 года из имеющихся в России 3,8 млн грузовых автомобилей (полной массой 3,5 т и выше) почти две трети (62,9%) не соответствовали нормативным требованиям экологического стандарта «Евро-2». По данным аналитического агентства «Автостат», требованиям «Евро-2» отвечает 8,5% грузовых автомобилей (321 тыс. экз.), классу «Евро-3» - 10,9% (409 тыс. экз.), «Евро-4» - 13,3% (501 тыс. экз.), а «Евро-5» и выше - 4,4% (166 тыс. экз.).

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В России появится новый экологический класс
{{material_127520}}Стандарт Евро-6 действует в Европе с 2015 года. В России его введение все время откладывалось. Получить ПТС с 6-м экологическим классом было невозможно. С 21 декабря такая возможность появится. Введение нового экологического класса не предполагает никаких особых требований к производителям топлива. Тем не менее, ряд отечественных нефтеперерабатывающих предприятий уже выпускают топливо Евро-6 и поставляют его на АЗС. Такой бензин обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками и снижает количество отложений в топливной системе автомобиля.Европейский класс Евро-6 примерно соответствует американскому стандарту EPA10 и японскому Post NLT. Выбросы углекислого газа должны быть менее 130 граммов на километр пробега, а оксида азота – не более 0,08 грамма на километр. Требования по выбросам взвешенных частиц (PM) такие же, как и в Евро-5 - не более 0,005 г/км пути.При этом по состоянию на 1 января 2019 года из имеющихся в России 3,8 млн грузовых автомобилей (полной массой 3,5 т и выше) почти две трети (62,9%) не соответствовали нормативным требованиям экологического стандарта «Евро-2». По данным аналитического агентства «Автостат», требованиям «Евро-2» отвечает 8,5% грузовых автомобилей (321 тыс. экз.), классу «Евро-3» - 10,9% (409 тыс. экз.), «Евро-4» - 13,3% (501 тыс. экз.), а «Евро-5» и выше - 4,4% (166 тыс. экз.).
2019-11-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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