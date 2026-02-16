Яндекс запускает такси Fasten: отдельное приложение и необычные условия

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Дарья Климова

16 февраля 2026, 12:38

Яндекс готовит запуск Fasten - нового сервиса такси, который будет отличаться от привычных решений компании. Почему это может изменить рынок перевозок и что ждет пользователей - разбираемся в деталях.

Российский рынок такси в ближайшее время ждет заметное обновление: компания Яндекс готовит к запуску новый сервис Fasten, ориентированный на молодых жителей крупных городов. Это не просто очередное приложение для вызова машины - речь идет о попытке переосмыслить сам подход к городским перевозкам, выделив отдельную аудиторию и предложив ей уникальные условия.

Fasten станет самостоятельным брендом, который не будет повторять ни визуальный стиль, ни функционал существующих сервисов Яндекса. По информации РБК, разработчики намеренно отказались от привычных цветовых решений и интерфейса, чтобы подчеркнуть независимость нового продукта. В приложении Fasten пользователи найдут только одну услугу - заказ такси, без дополнительных опций вроде доставки или аренды самокатов. Такой подход обусловлен запросом части аудитории, которая предпочитает простоту и не хочет отвлекаться на лишние функции.

Особое внимание уделено ценовой политике: для Fasten будет разработана отдельная система тарифов, рассчитанная на молодежь и активных горожан. Это может стать серьезным вызовом для конкурентов, ведь именно эта категория пассажиров чаще всего пользуется такси для коротких поездок по мегаполису. В условиях высокой конкуренции на рынке перевозок ставка на узкую аудиторию и индивидуальный подход может сыграть на руку Яндексу, позволив ему укрепить позиции среди молодых пользователей.

Стоит отметить, что запуск Fasten - не первый эксперимент Яндекса с новыми брендами в сфере такси. Помимо основного приложения Яндекс Go, компания владеет сервисами Uber и Везет, последний из которых был перезапущен в 2024 году. Однако Fasten - это попытка создать нечто принципиально иное: минималистичное, быстрое и максимально понятное приложение, где нет ничего лишнего. Такой формат может оказаться востребованным среди тех, кто ценит время и не хочет разбираться в сложных меню.

В пресс-службе Яндекс Такси пока не комментируют детали проекта, однако известно, что запуск Fasten запланирован на ближайшие месяцы. Опрошенные журналистами РБК эксперты рынка отмечают, что появление нового бренда может изменить расстановку сил среди агрегаторов, особенно если Яндексу удастся предложить действительно выгодные условия для молодежи. Впрочем, многое будет зависеть от того, насколько быстро пользователи привыкнут к новому формату и оценят его преимущества.

Интересно, что в последнее время Яндекс активно экспериментирует с функционалом своих сервисов. Например, в Яндекс Go недавно появилась возможность в реальном времени видеть, сколько людей рядом ищут машину и сколько автомобилей доступны поблизости. Это позволяет пассажирам лучше планировать поездки и выбирать оптимальное время для заказа. Возможно, часть этих наработок будет интегрирована и в Fasten, но пока разработчики делают ставку на простоту и лаконичность.

Для российского рынка запуск Fasten - это не только очередной шаг в развитии городской мобильности, но и сигнал о том, что крупные игроки готовы меняться под запросы новой аудитории. Молодежь становится все более требовательной к сервисам, и компании вынуждены искать нестандартные решения, чтобы удержать ее внимание. Если эксперимент Яндекса окажется успешным, можно ожидать появления аналогичных проектов и у других агрегаторов.

