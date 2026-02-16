Яндекс запускает такси Fasten: отдельное приложение и необычные условия

16 февраля 2026, 12:38
В России появится новый сервис такси Fasten: ставка на молодежь и отдельный бренд
В России появится новый сервис такси Fasten: ставка на молодежь и отдельный бренд
Яндекс готовит запуск Fasten - нового сервиса такси, который будет отличаться от привычных решений компании. Почему это может изменить рынок перевозок и что ждет пользователей - разбираемся в деталях.
Российский рынок такси в ближайшее время ждет заметное обновление: компания Яндекс готовит к запуску новый сервис Fasten, ориентированный на молодых жителей крупных городов. Это не просто очередное приложение для вызова машины - речь идет о попытке переосмыслить сам подход к городским перевозкам, выделив отдельную аудиторию и предложив ей уникальные условия.
Fasten станет самостоятельным брендом, который не будет повторять ни визуальный стиль, ни функционал существующих сервисов Яндекса. По информации РБК, разработчики намеренно отказались от привычных цветовых решений и интерфейса, чтобы подчеркнуть независимость нового продукта. В приложении Fasten пользователи найдут только одну услугу - заказ такси, без дополнительных опций вроде доставки или аренды самокатов. Такой подход обусловлен запросом части аудитории, которая предпочитает простоту и не хочет отвлекаться на лишние функции.
Особое внимание уделено ценовой политике: для Fasten будет разработана отдельная система тарифов, рассчитанная на молодежь и активных горожан. Это может стать серьезным вызовом для конкурентов, ведь именно эта категория пассажиров чаще всего пользуется такси для коротких поездок по мегаполису. В условиях высокой конкуренции на рынке перевозок ставка на узкую аудиторию и индивидуальный подход может сыграть на руку Яндексу, позволив ему укрепить позиции среди молодых пользователей.
Стоит отметить, что запуск Fasten - не первый эксперимент Яндекса с новыми брендами в сфере такси. Помимо основного приложения Яндекс Go, компания владеет сервисами Uber и Везет, последний из которых был перезапущен в 2024 году. Однако Fasten - это попытка создать нечто принципиально иное: минималистичное, быстрое и максимально понятное приложение, где нет ничего лишнего. Такой формат может оказаться востребованным среди тех, кто ценит время и не хочет разбираться в сложных меню.
В пресс-службе Яндекс Такси пока не комментируют детали проекта, однако известно, что запуск Fasten запланирован на ближайшие месяцы. Опрошенные журналистами РБК эксперты рынка отмечают, что появление нового бренда может изменить расстановку сил среди агрегаторов, особенно если Яндексу удастся предложить действительно выгодные условия для молодежи. Впрочем, многое будет зависеть от того, насколько быстро пользователи привыкнут к новому формату и оценят его преимущества.
Интересно, что в последнее время Яндекс активно экспериментирует с функционалом своих сервисов. Например, в Яндекс Go недавно появилась возможность в реальном времени видеть, сколько людей рядом ищут машину и сколько автомобилей доступны поблизости. Это позволяет пассажирам лучше планировать поездки и выбирать оптимальное время для заказа. Возможно, часть этих наработок будет интегрирована и в Fasten, но пока разработчики делают ставку на простоту и лаконичность.
Для российского рынка запуск Fasten - это не только очередной шаг в развитии городской мобильности, но и сигнал о том, что крупные игроки готовы меняться под запросы новой аудитории. Молодежь становится все более требовательной к сервисам, и компании вынуждены искать нестандартные решения, чтобы удержать ее внимание. Если эксперимент Яндекса окажется успешным, можно ожидать появления аналогичных проектов и у других агрегаторов.
Похожие материалы
-
16.02.2026, 19:34
Chevrolet Tahoe 2024 года с пробегом продают на $27 000 дешевле новой машины
На рынке подержанных авто появился Chevrolet Tahoe 2024 года с богатой комплектацией и мощным двигателем V8 по цене, заметно ниже новой машины. Hertz предлагает этот внедорожник с большим пробегом, но с привлекательными опциями. Почему цена так снижена и есть ли в этом подвох - разбираемся.Читать далее
-
16.02.2026, 17:26
Tesla ограничила покупку FSD для новых владельцев Model S, X и Cyberbeast
Tesla изменила условия покупки функции FSD: теперь она доступна только в составе Luxe-пакета для отдельных моделей, но с жестким ограничением - при продаже автомобиля опция не переходит к новому владельцу. Это решение может повлиять на стоимость и привлекательность электрокаров бренда.Читать далее
-
16.02.2026, 17:07
Рынок коммерческого транспорта и спецтехники в 2025: резкое падение спроса и новые вызовы
Российский рынок коммерческого транспорта и спецтехники пережил в 2025 году настоящий обвал. Спрос на тяжелые грузовики и строительную технику снизился более чем наполовину. Какие причины привели к такому результату, кто сохранил позиции и что ждет отрасль в ближайшем будущем - разбираемся в деталях. Мало кто ожидал столь резкой коррекции.Читать далее
-
16.02.2026, 16:56
КАМАЗ-65115 и МАЗ-6312: кто выигрывает в надежности, а кто — в комфорте
Водитель с многолетним стажем делится личным опытом эксплуатации КАМАЗа и МАЗа, раскрывая неожиданные детали, которые могут повлиять на выбор грузовика для работы. Почему эти нюансы важны именно сейчас - в материале.Читать далее
-
16.02.2026, 16:32
УАЗ наращивает экспорт: новые рынки и амбициозные планы на 2026 год
Вышло исследование: УАЗ завершил 2025 год с экспортом более тысячи автомобилей и уже ведет переговоры о выходе на рынки Латинской Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока. Какие модели готовят для зарубежных покупателей, и что изменится для российского автопрома - разбираемся в деталях. Почему именно сейчас эти шаги могут стать решающими для будущего бренда, и какие вызовы ждут впереди - мало кто знает все нюансы.Читать далее
-
16.02.2026, 15:35
Китайский производитель SINOTRUK установил мировой рекорд по продажам тяжелых грузовиков
Вышло исследование: китайский концерн SINOTRUK впервые возглавил мировой рейтинг по продажам тяжелых грузовиков, установив сразу несколько рекордов. Какие факторы позволили компании вырваться вперед, что изменилось на рынке и почему этот успех важен для всей отрасли - разбираемся в деталях.Читать далее
-
16.02.2026, 15:09
Bestune запускает производство в России: какие модели появятся и что изменится для рынка
Китайский бренд Bestune объявил о запуске производства сразу трех моделей в России. Какие перемены ждут рынок, почему дилерская сеть сокращается, и что это значит для покупателей - разбираемся подробно.Читать далее
-
16.02.2026, 06:39
КамАЗ против гигантов: Почему российские грузовики проигрывают китайским и европейским брендам
КамАЗ столкнулся с беспрецедентными финансовыми трудностями: убытки, рост долгов и потеря рынков. Санкции, конкуренция из Китая и внутренние проблемы ставят под вопрос будущее компании. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
16.02.2026, 06:07
Автодом на базе КАМАЗа удивил ценой и уровнем роскоши среди отечественных новинок
На рынке появился уникальный автодом на базе КАМАЗа, который заметно выделяется не только оснащением, но и стоимостью. Эксперты обсуждают, насколько оправдана цена и кто станет его покупателем. Сравнение с зарубежными аналогами вызывает споры.Читать далее
-
15.02.2026, 10:44
Ужесточение утильсбора на авто из ЕАЭС: дилеры и покупатели готовятся к росту цен
В России обсуждают новые условия для уплаты утильсбора. Изменения затронут всех участников рынка. Ожидаются перемены в ценах и спросе. Эксперты прогнозируют непростое будущее для покупателей.Читать далее
Похожие материалы
-
16.02.2026, 19:34
Chevrolet Tahoe 2024 года с пробегом продают на $27 000 дешевле новой машины
На рынке подержанных авто появился Chevrolet Tahoe 2024 года с богатой комплектацией и мощным двигателем V8 по цене, заметно ниже новой машины. Hertz предлагает этот внедорожник с большим пробегом, но с привлекательными опциями. Почему цена так снижена и есть ли в этом подвох - разбираемся.Читать далее
-
16.02.2026, 17:26
Tesla ограничила покупку FSD для новых владельцев Model S, X и Cyberbeast
Tesla изменила условия покупки функции FSD: теперь она доступна только в составе Luxe-пакета для отдельных моделей, но с жестким ограничением - при продаже автомобиля опция не переходит к новому владельцу. Это решение может повлиять на стоимость и привлекательность электрокаров бренда.Читать далее
-
16.02.2026, 17:07
Рынок коммерческого транспорта и спецтехники в 2025: резкое падение спроса и новые вызовы
Российский рынок коммерческого транспорта и спецтехники пережил в 2025 году настоящий обвал. Спрос на тяжелые грузовики и строительную технику снизился более чем наполовину. Какие причины привели к такому результату, кто сохранил позиции и что ждет отрасль в ближайшем будущем - разбираемся в деталях. Мало кто ожидал столь резкой коррекции.Читать далее
-
16.02.2026, 16:56
КАМАЗ-65115 и МАЗ-6312: кто выигрывает в надежности, а кто — в комфорте
Водитель с многолетним стажем делится личным опытом эксплуатации КАМАЗа и МАЗа, раскрывая неожиданные детали, которые могут повлиять на выбор грузовика для работы. Почему эти нюансы важны именно сейчас - в материале.Читать далее
-
16.02.2026, 16:32
УАЗ наращивает экспорт: новые рынки и амбициозные планы на 2026 год
Вышло исследование: УАЗ завершил 2025 год с экспортом более тысячи автомобилей и уже ведет переговоры о выходе на рынки Латинской Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока. Какие модели готовят для зарубежных покупателей, и что изменится для российского автопрома - разбираемся в деталях. Почему именно сейчас эти шаги могут стать решающими для будущего бренда, и какие вызовы ждут впереди - мало кто знает все нюансы.Читать далее
-
16.02.2026, 15:35
Китайский производитель SINOTRUK установил мировой рекорд по продажам тяжелых грузовиков
Вышло исследование: китайский концерн SINOTRUK впервые возглавил мировой рейтинг по продажам тяжелых грузовиков, установив сразу несколько рекордов. Какие факторы позволили компании вырваться вперед, что изменилось на рынке и почему этот успех важен для всей отрасли - разбираемся в деталях.Читать далее
-
16.02.2026, 15:09
Bestune запускает производство в России: какие модели появятся и что изменится для рынка
Китайский бренд Bestune объявил о запуске производства сразу трех моделей в России. Какие перемены ждут рынок, почему дилерская сеть сокращается, и что это значит для покупателей - разбираемся подробно.Читать далее
-
16.02.2026, 06:39
КамАЗ против гигантов: Почему российские грузовики проигрывают китайским и европейским брендам
КамАЗ столкнулся с беспрецедентными финансовыми трудностями: убытки, рост долгов и потеря рынков. Санкции, конкуренция из Китая и внутренние проблемы ставят под вопрос будущее компании. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
16.02.2026, 06:07
Автодом на базе КАМАЗа удивил ценой и уровнем роскоши среди отечественных новинок
На рынке появился уникальный автодом на базе КАМАЗа, который заметно выделяется не только оснащением, но и стоимостью. Эксперты обсуждают, насколько оправдана цена и кто станет его покупателем. Сравнение с зарубежными аналогами вызывает споры.Читать далее
-
15.02.2026, 10:44
Ужесточение утильсбора на авто из ЕАЭС: дилеры и покупатели готовятся к росту цен
В России обсуждают новые условия для уплаты утильсбора. Изменения затронут всех участников рынка. Ожидаются перемены в ценах и спросе. Эксперты прогнозируют непростое будущее для покупателей.Читать далее