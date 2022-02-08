В России появится новый японский рамный внедорожник: все комплектации и цены
Фото: Isuzu
Фото: Isuzu
Фото: Isuzu
Фото: Isuzu
Фото: Isuzu
Фото: Isuzu
Фото: Isuzu
Фото: Isuzu
Фото: Isuzu
В стандартное оснащение базовой комплектации Comfort (3 699 000 рублей) входят 7 подушек безопасности, трехрядный салон, 7,0-дюймовый экран медиасистемы, 2-зонный климат-контроль, парктроники сзади, система дистанционного запуска двигателя, датчик дождя, а также система полного привода с жестко подключаемой передней осью, понижайкой и блокировкой заднего дифференциала.
В более «богатой» версии Premium Safety (от 3 999 000 рублей) появляется «кожаная» обивка сидений, 9,0-дюймовый экран медиасистемы с DVD-проигрывателем, электропривод водительского сиденья и двери багажника, парктроники спереди, а также комплекс электронных ассистентов с системой автоматического экстренного торможения и адаптивным круиз-контролем.
Внедорожники будут поставлять к нам с завода в Таиланде. Первые автомобили появятся у дилеров в ближайшие недели. Официально продажи стартуют 1 марта.
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