Новый Monjaro для России: адаптивная подвеска, массаж и другие опции

5 декабря 2025, 15:40
В России появится особая версия флагманского кроссовера Geely Monjaro
Geely готовит сюрприз для россиян. Флагманский кроссовер Monjaro обновился. Он получил специальную версию. В ней много интересных доработок. Узнайте все подробности первыми.
Компания Geely готовит к выходу на российский рынок особую версию своего флагманского кроссовера Monjaro. Новинка, получившая приставку Flagship SE, адресована тем, кто ценит не только мощность, но и повышенный комфорт. Автомобиль обещает порадовать покупателей целым рядом доработок, затрагивающих как внешний вид, так и внутреннее убранство.
Внешне специальную версию можно будет отличить по новому эксклюзивному цвету кузова «Mountain Green» (Горный зеленый). Образ дополняют 20-дюймовые легкосплавные диски с переработанным дизайном, которые придают кроссоверу более солидный и динамичный вид. Силовой агрегат остался прежним: под капотом установлен проверенный двухлитровый турбомотор мощностью 238 лошадиных сил. Он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.
Ключевым техническим нововведением стала адаптивная подвеска CDC. Эта система в реальном времени меняет жесткость амортизаторов, подстраиваясь под дорожное покрытие и стиль вождения. По информации производителя, электроника реагирует на любые изменения всего за две миллисекунды, что позволяет эффективно гасить крены в поворотах и обеспечивать высокий уровень плавности хода.
Основные изменения сосредоточены в салоне. Инженеры пересмотрели конструкцию и материалы отделки передних кресел, сделав их более эргономичными. Водительское сиденье теперь оснащено функцией массажа, а переднее пассажирское обзавелось не только памятью настроек, но и возможностью раскладываться почти в горизонтальное положение. Управлять им можно с помощью кнопок, расположенных сзади, что удобно для пассажиров второго ряда.
Задние пассажиры тоже не остались без внимания - для них предусмотрели регулировку спинки дивана по углу наклона. Среди других новшеств в интерьере - измененный селектор трансмиссии, обновленный блок многофункциональных переключателей и расширенная контурная подсветка салона.
Как сообщает «Российская Газета», автомобиль адаптировали к российским условиям эксплуатации. Объем бачка стеклоомывателя увеличили до внушительных 5 литров. Мультимедийная система научилась работать со смартфонами Apple по беспроводному протоколу CarPlay. Меломанов порадует улучшенная аудиосистема премиум-класса с 12 динамиками, два из которых теперь встроены прямо в подголовники передних сидений.
Точная дата старта продаж и стоимость Geely Monjaro Flagship SE пока не раскрываются. Ожидается, что компания объявит цены ближе к появлению машин у дилеров. На данный момент обычный Monjaro предлагается в России по цене от 4,55 до 5,05 миллиона рублей.
