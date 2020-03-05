5 марта 2020, 18:32
В России появится сервис для владельцев электромобилей
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Фото: spbstu.ru
В России к 2023 году появится сервис для владельцев электрических автомобилей. Мобильное приложение сможет прокладывать маршрут по всей территории РФ с учетом заправочных станций.
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«Интерактивная карта появится в рамках платформы «Автодата» к 2023 году. Приложение станет бесплатным и будет доступно каждому, у кого есть электромобиль», — заявил журналистам ТАСС Федосеев.
У разработчиков большие ставки на приложение. С его помощью они хотят увеличить количество эксплуатируемых в стране электромобилей на 10-15%. Достичь такого результата планируют в течение нескольких лет.
Сервис с интерактивной картой будет создан в рамках платформы «Автодата». С 2019 года «Автодата.Рус» собирает различные автомобильные данные, чтобы в будущем обеспечить взаимодействие автомобильных платформ с внешней цифровой дорожной инфраструктурой.
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Отзывы по теме
Нашёл по Лиф, http:// nissan.110km.ru/ leaf.html#, где кто продает не обнаруживается.
>> за пятилетний электрокар Nissan Leaf на Авто.ру просят не менее 1,1 млн рублей. ложь. Зашел на автоюру - 5летних лифов дороже 750к рублей нет нигде. Афтар удак
Вот прав автор насчет Twizy. Зачем в России крохотный автомобиль, с малым запасом хода и никаким багажником? Единственный его плюс - заряжать можно на кухне и парковать хоть на балконе. Но и этот плюс оказывается весьма сомнительным, когда стоишь в пробке рядом с огромным, пыхтящим и ни разу не экологичным ...
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