20 декабря 2018, 14:25
В России появится шумовая разметка
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Росавтодор объявил о начале эксперимента по использованию шумовой разметки на нескольких трассах. Разметку нанесут на разделительную полосу там, где нет возможности установить тросовое или барьерное ограждение. При наезде на нее появляется шум, а машину начинает трясти.
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Пилотный проект стартует в 2019 году на следующих российских магистралях:
• М7 «Волга» в Республике Татарстан
• Р-22 «Каспий» между Москвой и Волгоградом
• М5 «Урал»
• Р-258 «Байкал»
• Р-254 «Иртыш»
В стране не так много подрядчиков, которые используют технологию нанесения пластиковой шумовой разметки. Кроме того, эксперты говорят о небольшом сроке службы подобного покрытия. Необходимость регулярно убирать снег на трассах сокращает срок эксплуатации буквально до одного года. Поэтому наносить разметку в будущем планируют преимущественно на дороги в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, где много однополосных участков и серпантинов.
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