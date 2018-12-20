20 декабря 2018, 14:25

В России появится шумовая разметка

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Росавтодор объявил о начале эксперимента по использованию шумовой разметки на нескольких трассах. Разметку нанесут на разделительную полосу там, где нет возможности установить тросовое или барьерное ограждение. При наезде на нее появляется шум, а машину начинает трясти.
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В России появится шумовая разметка
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Устройство шумовой разметки в центре и по краям дорожного полотна практикуется во многих странах. Обычно она представляет собой ленту шириной в несколько сантиметров, состоящую из выбранных в асфальте фрезой параллельных полосок. Но в России чаще применяется накат из термопластика. 

Пилотный проект стартует в 2019 году на следующих российских магистралях:
М7 «Волга» в Республике Татарстан
Р-22 «Каспий» между Москвой и Волгоградом
М5 «Урал»
Р-258 «Байкал» 
Р-254 «Иртыш»

В стране не так много подрядчиков, которые используют технологию нанесения пластиковой шумовой разметки. Кроме того, эксперты говорят о небольшом сроке службы подобного покрытия. Необходимость регулярно убирать снег на трассах сокращает срок эксплуатации буквально до одного года. Поэтому наносить разметку в будущем планируют преимущественно на дороги в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, где много однополосных участков и серпантинов.

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В России появится шумовая разметка
{{material_123052}}Устройство шумовой разметки в центре и по краям дорожного полотна практикуется во многих странах. Обычно она представляет собой ленту шириной в несколько сантиметров, состоящую из выбранных в асфальте фрезой параллельных полосок. Но в России чаще применяется накат из термопластика. Пилотный проект стартует в 2019 году на следующих российских магистралях:• М7 «Волга» в Республике Татарстан• Р-22 «Каспий» между Москвой и Волгоградом• М5 «Урал»• Р-258 «Байкал» • Р-254 «Иртыш»В стране не так много подрядчиков, которые используют технологию нанесения пластиковой шумовой разметки. Кроме того, эксперты говорят о небольшом сроке службы подобного покрытия. Необходимость регулярно убирать снег на трассах сокращает срок эксплуатации буквально до одного года. Поэтому наносить разметку в будущем планируют преимущественно на дороги в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, где много однополосных участков и серпантинов.
2018-12-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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