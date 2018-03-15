15 марта 2018, 11:29

В России появится желтая и синяя разметка

Росстандарт утвердил новый ГОСТ, согласно которому наряду с традиционной белой разметкой допустимо использовать желтую и синюю. Новые стандарты вступают в силу с 1 июня 2018 года.
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Теперь желтым цветом можно обозначать зоны запрета парковки и линии, разделяющие дорожные потоки (двойные, сплошные, прерывистые). В первую очередь желтая разметка появится в зонах с запрещенным обгоном. Желтый – намного ярче белого и лучше заметен на дороге, особенно зимой, когда белая разметка сливается со снегом. Синим цветом разметят зоны платной и бесплатной парковки. Аналогичным образом парковочные места вдоль края дороги обознаются во многих европейских странах. Синяя разметка появится на перекрестках, обозначая полосы движения.

Новый регламент разработан по заказу Росавтодара и касается не только цвета разметки, но и устанавливает новые обозначения на асфальте. После успешного эксперимента в Москве, повсеместно вводится «вафельница» – эти диагональные линии на перекрестке нельзя пересекать в случае затора. В столице соблюдение этого правила контролировали дорожные камеры. Если после того, как зажегся красный сигнал светофора, автомобиль остался на вафельной разметке, его владельцу автоматически выписывается штраф в размере 1 000 рублей.

Еще один новый знак дорожной разметки – разворот. До сих пор его в ГОСТе не было. Ранее под знаком «Разворот» размещалась стрелка с поворотом, что, часто путало водителей. Также специальным знаком обозначат на асфальте станцию зарядки электромобилей.

Новые правила вступают в законную силу с 1 июня. Но по факту разноцветная разметка появится на улицах еще не скоро. Процедура согласования разметки довольно сложная и длительная. Сначала проект утверждает муниципалитет, затем его направляют в ЖКХ, а оттуда – непосредственному исполнителю – дорожной службе, которая наносит разметку после плановой замены асфальта.
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В России появится желтая и синяя разметка
{{material_122766}}Теперь желтым цветом можно обозначать зоны запрета парковки и линии, разделяющие дорожные потоки (двойные, сплошные, прерывистые). В первую очередь желтая разметка появится в зонах с запрещенным обгоном. Желтый – намного ярче белого и лучше заметен на дороге, особенно зимой, когда белая разметка сливается со снегом. Синим цветом разметят зоны платной и бесплатной парковки. Аналогичным образом парковочные места вдоль края дороги обознаются во многих европейских странах. Синяя разметка появится на перекрестках, обозначая полосы движения.Новый регламент разработан по заказу Росавтодара и касается не только цвета разметки, но и устанавливает новые обозначения на асфальте. После успешного эксперимента в Москве, повсеместно вводится «вафельница» – эти диагональные линии на перекрестке нельзя пересекать в случае затора. В столице соблюдение этого правила контролировали дорожные камеры. Если после того, как зажегся красный сигнал светофора, автомобиль остался на вафельной разметке, его владельцу автоматически выписывается штраф в размере 1 000 рублей.Еще один новый знак дорожной разметки – разворот. До сих пор его в ГОСТе не было. Ранее под знаком «Разворот» размещалась стрелка с поворотом, что, часто путало водителей. Также специальным знаком обозначат на асфальте станцию зарядки электромобилей.Новые правила вступают в законную силу с 1 июня. Но по факту разноцветная разметка появится на улицах еще не скоро. Процедура согласования разметки довольно сложная и длительная. Сначала проект утверждает муниципалитет, затем его направляют в ЖКХ, а оттуда – непосредственному исполнителю – дорожной службе, которая наносит разметку после плановой замены асфальта.
2018-03-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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