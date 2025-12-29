Грядут новые правила для кикшеринга и доставки — что изменится с 2027 года

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

29 декабря 2025, 15:11

В России появятся баллы локализации для электросамокатов и моноколес

Власти готовят новые требования для электросамокатов и моноколес. Система баллов затронет госзакупки и сервисы аренды. Постановление может вступить в силу уже через два года. Как это повлияет на рынок, пока неясно.

В ближайшие годы в России может появиться новая система оценки для средств индивидуальной мобильности - электросамокатов, моноколес и электрических велосипедов. Как сообщает Autonews, Минпромторг разрабатывает проект постановления, который предусматривает начисление баллов локализации для каждого такого устройства. Подобная система уже действует для автомобилей, и теперь ее планируют распространить и на легкий электротранспорт.

Суть нововведения заключается в том, что каждый элемент конструкции электросамоката или другого СИМ будет оцениваться по специальной шкале. За определенные детали и узлы начисляются баллы, которые суммируются. Итоговое количество баллов определяет, насколько техника соответствует требованиям локализации для государственных закупок. Причем с каждым годом планка будет повышаться: если сейчас для электросамокатов достаточно 900 баллов, то к 2028 году потребуется уже 2100.

Если проект будет одобрен, новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года. Это значит, что производителям и поставщикам придется заранее готовиться к изменениям, чтобы их техника могла участвовать в тендерах и поставках для государственных нужд. В первую очередь это коснется кикшеринговых сервисов и компаний, занимающихся доставкой, ведь именно они чаще всего закупают электросамокаты и моноколеса оптом.

Эксперты считают, что введение балльной системы может серьезно изменить рынок. Крупные игроки, которые уже имеют локализованное производство, получат преимущество. А вот небольшим компаниям, импортирующим технику из-за рубежа, придется либо искать партнеров в России, либо отказываться от участия в госзакупках. Впрочем, пока неясно, как именно будут применяться новые требования и коснутся ли они только государственных закупок или затронут и частный сектор.

Для сравнения, в автомобильной отрасли требования к локализации регулируются через специальные инвестиционные контракты. Производители, заключившие такие соглашения, обязуются собирать основные компоненты на территории России. Среди последних примеров - «Москвич» и «Моторинвест», которые получили право участвовать в госзакупках и работать в такси. Теперь аналогичный подход хотят применить и к легкому электротранспорту.

Пока проект постановления находится на стадии обсуждения, но уже сейчас понятно, что рынок электросамокатов и моноколес ждет серьезная трансформация. Участникам рынка стоит внимательно следить за изменениями и готовиться к новым условиям игры.

