Китайцы готовят новую волну экспансии: какие машины от GAC мы увидим уже скоро?

21 ноября 2025, 15:09
В России появятся два новых китайских автобренда Aion и Hyptec
Российский авторынок ждет пополнение. Китайский гигант GAC готовит премьеру. В 2026 году появятся две марки. Они специализируются на электрокарах. Но для России могут сделать исключение. Узнайте подробности о грядущих новинках.
Китайский автомобильный концерн GAC планирует серьезно расширить свое присутствие на российском рынке. Как сообщает издание Autonews, уже в 2026 году в нашей стране официально стартуют продажи автомобилей сразу двух новых марок - Aion и Hyptec. Эту информацию представители компании озвучили в рамках международного автосалона в Гуанчжоу.
Оба бренда являются дочерними структурами GAC и на домашнем рынке в Китае сфокусированы на выпуске электромобилей. Однако для России могут быть сделаны определенные коррективы. Представитель GAC намекнул, что не исключен вариант поставки моделей с гибридными силовыми установками, что выглядит логичным шагом для адаптации к особенностям нашего рынка.
Марка Aion уже частично знакома российским автолюбителям. Эти машины ввозятся в страну по каналам параллельного импорта, и на популярных сайтах с объявлениями можно найти такие модели, как седан Aion S, кроссоверы Aion Y и Aion LX, и даже эффектный спорткар Aion Hyptec SSR. Бренд был основан в 2018 году, а его первенцем стал седан Aion S, вышедший в 2019-м. На недавней выставке в Гуанчжоу линейку пополнили кроссовер i60 и седан RT.
Серьезность намерений GAC подтверждается и юридическими шагами. Еще весной 2024 года компания зарегистрировала в России товарные знаки на всю ключевую линейку Aion, включая модели Aion V, Aion LX, Aion ES, Aion S и Aion Y Plus. Это стандартная процедура, предваряющая официальный выход на рынок.
Второй дебютант, Hyptec, позиционируется как более премиальное подразделение GAC. Этот суббренд появился совсем недавно, в 2022 году, и изначально носил имя Hyper. Смена названия произошла позже. В Гуанчжоу под этой маркой был продемонстрирован новый седан A800, который, вероятно, и станет одной из флагманских моделей для международного продвижения. Появление Hyptec в России говорит о стремлении GAC занять ниши не только в массовом, но и в более дорогом сегменте, где традиционно были сильны европейские производители.
Таким образом, экспансия китайских автопроизводителей в России продолжается и выходит на новый уровень. Компании не просто привозят уже существующие модели, но и создают новые бренды, а также гибко подходят к формированию модельного ряда, учитывая специфику локального рынка. Появление Aion и Hyptec через два года заметно обострит конкуренцию и предоставит покупателям еще больший выбор.
