9 декабря 2019, 07:42
В России появятся электронные договоры купли-продажи автомобилей
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На портале госуслуг может появиться новый бесплатный сервис – возможность оформить электронный договор купли-продажи автомобиля. Информация о машине, а также о покупателе и продавце будет автоматически заполняться из персональных данных, имеющихся в системе, а затем передаваться напрямую в подразделение ГИБДД, куда участникам сделки надо будет подъехать для регистрации авто.
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Затем прямо на портале госуслуг на основе данных системы формируется электронный договор купли-продажи и заверяется простой электронной подписью сторон сделки через личный кабинет. Затем также автоматически формируются черновики заявлений на регистрацию транспортного средства новым собственником и о прекращении регистрации предыдущим. Остается лишь подъехать в подразделение ГИБДД для завершения процедуры перерегистрации автомобиля.
Сейчас новый сервис уже проходит процедуру тестирования. Официально сроки запуска не называются. Но можно предположить, что он заработает в 2020 году. Главная задача, которую предстоит решить разработчикам – предусмотреть защиту от мошенничества. В электронном договоре необходимо оговорить порядок передачи денег, а также саму сумму. Не секрет, что многие автовладельцы сейчас намеренно указывают заниженную стоимость машины, чтобы не платить налоги.
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