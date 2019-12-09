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9 декабря 2019, 07:42

В России появятся электронные договоры купли-продажи автомобилей

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На портале госуслуг может появиться новый бесплатный сервис – возможность оформить электронный договор купли-продажи автомобиля. Информация о машине, а также о покупателе и продавце будет автоматически заполняться из персональных данных, имеющихся в системе, а затем передаваться напрямую в подразделение ГИБДД, куда участникам сделки надо будет подъехать для регистрации авто.
В России появятся электронные договоры купли продажи автомобилей

Фото взято из открытых источников

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На первом этапе новой услугой смогут воспользоваться только физические лица, а их на сегодняшний день зарегистрировано в системе более 100 млн человек. О разработке услуги электронных договоров купли-продажи «Коммерсанту» рассказал заместитель главы Минкомсвязи Максим Паршин. С помощью нового сервиса покупатель сможет получить исчерпывающую информацию о приобретаемом автомобиле: узнать о количестве владельцев и ограничениях судебных приставов, проверить, не находиться ли машина в розыске или в залоге. 

Затем прямо на портале госуслуг на основе данных системы формируется электронный договор купли-продажи и заверяется простой электронной подписью сторон сделки через личный кабинет. Затем также автоматически формируются черновики заявлений на регистрацию транспортного средства новым собственником и о прекращении регистрации предыдущим. Остается лишь подъехать в подразделение ГИБДД для завершения процедуры перерегистрации автомобиля.

Сейчас новый сервис уже проходит процедуру тестирования. Официально сроки запуска не называются. Но можно предположить, что он заработает в 2020 году. Главная задача, которую предстоит решить разработчикам – предусмотреть защиту от мошенничества. В электронном договоре необходимо оговорить порядок передачи денег, а также саму сумму. Не секрет, что многие автовладельцы сейчас намеренно указывают заниженную стоимость машины, чтобы не платить налоги.
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В России появятся электронные договоры купли-продажи автомобилей
{{material_126109}}На первом этапе новой услугой смогут воспользоваться только физические лица, а их на сегодняшний день зарегистрировано в системе более 100 млн человек. О разработке услуги электронных договоров купли-продажи «Коммерсанту» рассказал заместитель главы Минкомсвязи Максим Паршин. С помощью нового сервиса покупатель сможет получить исчерпывающую информацию о приобретаемом автомобиле: узнать о количестве владельцев и ограничениях судебных приставов, проверить, не находиться ли машина в розыске или в залоге. Затем прямо на портале госуслуг на основе данных системы формируется электронный договор купли-продажи и заверяется простой электронной подписью сторон сделки через личный кабинет. Затем также автоматически формируются черновики заявлений на регистрацию транспортного средства новым собственником и о прекращении регистрации предыдущим. Остается лишь подъехать в подразделение ГИБДД для завершения процедуры перерегистрации автомобиля.Сейчас новый сервис уже проходит процедуру тестирования. Официально сроки запуска не называются. Но можно предположить, что он заработает в 2020 году. Главная задача, которую предстоит решить разработчикам – предусмотреть защиту от мошенничества. В электронном договоре необходимо оговорить порядок передачи денег, а также саму сумму. Не секрет, что многие автовладельцы сейчас намеренно указывают заниженную стоимость машины, чтобы не платить налоги.
2019-12-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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