В России появятся новые недорогие автомобили: Iran Khodro привез три модели
Фото: journal.ab-club.ru
Фото: journal.ab-club.ru
Фото: journal.ab-club.ru
Фото: journal.ab-club.ru
Фото: journal.ab-club.ru
Фото: journal.ab-club.ru
Фото: journal.ab-club.ru
Фото: journal.ab-club.ru
Сейчас в Москве показали три седана. Габариты Runna+ составляют 4 292 х 1 684 мм х 1 453 мм, колесная база – 2 445 мм. Автомобиль оснащается 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 113 л.с. (144 Нм). Вторая модель Dena+ с габаритами 4 559 мм х 1 735 мм х 1 472 мм и колесной базой 2 671 мм оснащается 1,6-литровым турбомотором мощностью 150 сил (255 Нм). Третий седан имеет габариты 4 519 мм х 1 748 мм х 1 456 мм, колесную базу – 2 445 мм и оснащается тем же 113-сильным мотором, что и Runna+. Трансмиссии – «механика» или «автомат».
По информации журнала «Автоброкер Клуб», приоритетной территорией для Iran Khodro является Поволжье. Источник, знакомый с планами компании сообщил, что переговоры относительно продаж в одной из областей этого региона в самом разгаре.
- 2 650 000 РVolkswagen Touareg 2014 в Москве
- 145 000 РВАЗ (Lada) 2109 2002 в Москве
- 8 437 765 РLand Rover Range Rover 2019 в Москве
- 349 000 РPeugeot 207 2009 в Москве
- 8 464 100 РLand Rover Range Rover 2018 в Москве
- 269 000 РToyota Caldina 1995 в Москве
- 1 299 000 РHyundai Grand Starex 2013 в Москве
- 949 000 РChevrolet Orlando 2013 в Москве
- 10 457 000 РLand Rover Range Rover 2019 в Москве
- 750 000 РRenault Sandero Stepway 2016 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий