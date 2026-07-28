К столику в плацкарте больше не пустят: в новых вагонах их будут делать совсем по-другому — теперь вместо соседей будут капсулы

В России появятся новые плацкартные вагоны с капсулами и душем - что изменится для пассажиров

В 2027 году на российских железных дорогах ожидается запуск принципиально новых плацкартных вагонов с индивидуальными капсулами, душевыми и увеличенным пространством. Это важный шаг для повышения уровня комфорта и приватности в дальних поездках, особенно на фоне растущих ожиданий пассажиров.

В 2027 году на российских железных дорогах ожидается запуск принципиально новых плацкартных вагонов с индивидуальными капсулами, душевыми и увеличенным пространством. Это важный шаг для повышения уровня комфорта и приватности в дальних поездках, особенно на фоне растущих ожиданий пассажиров.

Российские железные дороги планируют масштабное обновление: уже в последние годы на маршрутах появляются платцкартные вагоны нового поколения. Главное новшество - отдельные капсулы для каждого пассажира, что может полностью изменить привычный опыт дальних поездок.

Каждое место оборудовано собственным откидным столиком, шторкой по всей длине, светодиодным освещением, розеткой 220 В и USB-портом. Теперь пассажирам не прийдется делить пространство с соседями и можно будет свободно заряжать гаджеты, не стоя под дверью туалета. Для многих такие перемены выглядят как долгожданный переход к современному уровню комфорта, который уже давно востребован на рынке.

Габариты новых вагонов увеличены: ширина стала больше на 28 см, длина - на 73 см по сравнению с прежними моделями. Количество мест выросло до 58, и каждое из них стало просторнее. Длина поперечных полок теперь составляет 189,1 см, боковых - 187,5 см, что особенно важно для высоких пассажиров. Ширина полок также увеличилась, что положительно сказывается на качестве сна и общем удобстве.

Впервые в российских плацкартных вагонах появилась душевая кабина. Это решение должно сократить очереди в утренние часы и повысить уровень гигиены в пути. Индивидуальные воздуховоды на каждом месте позволяют регулировать поток воздуха, не создавая сквозняков для всего вагона. Такие детали делают поездку более комфортной и персонализированной.

По поручению генерального директора РЖД, конструкторская документация по новым вагонам практически завершена. Серийные закупки запланированы на 2027 год, и в первую очередь обновленные составы появятся на наиболее загруженных направлениях - Юг, Урал, Сибирь. Это может стать важным этапом для всей отрасли, учитывая растущие требования к комфорту и конфиденциальности среди пассажиров.

Запуск новых плацкартных вагонов позволит изменить опыт поездок для миллионов россиян. Важно отметить, что подобные инновации на железнодорожном транспорте встречаются нечасто, появление душевых кабин и индивидуальных капсул - шаг, который может задать новый стандарт для всего рынка пассажирских перевозок в стране. В последние годы российские железные дороги активно внедряют новые стандарты обслуживания, а конкуренция с другими видами транспорта подталкивает к поиску новых решений. Если проект будет реализован в срок, это событие может стать значимым для всей транспортной отрасли России. В большинстве стран Европы и Азии подобные решения уже давно используются в ночных поездах, что позволяет предположить, что российские пассажиры получают сервис, соответствующий мировым тенденциям.