Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

16 августа 2026, 07:12

В России появятся новые плацкартные вагоны с капсулами и душем - что изменится для пассажиров

В России появятся новые плацкартные вагоны с капсулами и душем - что изменится для пассажиров

К столику в плацкарте больше не пустят: в новых вагонах их будут делать совсем по-другому — теперь вместо соседей будут индивидуальные капсулы

В России появятся новые плацкартные вагоны с капсулами и душем - что изменится для пассажиров

РЖД готовят к запуску принципиально обновленные плацкартные вагоны с индивидуальными капсулами, душевыми и увеличенным пространством для сна. Уже через год новинка появится на ключевых маршрутах, что может повлиять на привычный формат путешествий по России.

РЖД готовят к запуску принципиально обновленные плацкартные вагоны с индивидуальными капсулами, душевыми и увеличенным пространством для сна. Уже через год новинка появится на ключевых маршрутах, что может повлиять на привычный формат путешествий по России.

РЖД объявила о запуске принципиально новых плацкартных вагонов, которые могут полностью изменить представление о дальних поездках на поезде. Вместо привычных открытых купе пассажирам предложат капсулы с личными шторками, розетками и столиками даже для верхних полок. Такой подход решает давние проблемы с нехваткой приватности и постоянной борьбой за розетку или стол.

В каждом месте теперь предусмотрены персональная шторка по длине, просторный откидной столик, светодиодное освещение, розетка 220 В и USB-порт. Это позволяет не обращать внимания на соседей и заряжать гаджеты без очереди. Для многих такие перемены могут стать настоящим прорывом в организации пространства и обеспечении комфорта в пути.

Габариты новых вагонов увеличились: ширина стала больше на 28 см, длина — на 73 см по сравнению с обычными моделями. Количество мест выросло до 58, но каждое из них стало просторнее. Длина поперечных полок теперь составляет 189,1 см, боковых — 187,5 см, что особенно важно для высоких пассажиров. Ширина полок также увеличилась, что напрямую влияет на качество сна.

Впервые в российских плацкартных вагонах оборудованы душевая кабина и второй туалет. Это решение должно снизить утренние очереди и повысить уровень гигиены в пути. Индивидуальные воздуховоды в каждом месте позволяют регулировать поток воздуха, не создавая сквозняков для всего отсека.

По поручению генерального директора РЖД конструкторская документация почти завершена, на 2027 год запланированы серийные закупки новых вагонов. В первую очередь обновлённые составы появятся на наиболее загруженных направлениях — юг, Урал, Сибирь. Такой шаг может стать этапом в развитии железнодорожных перевозок, особенно с учётом растущих требований к комфорту и конфиденциальности.

Запуск новых плацкартных вагонов позволит изменить опыт поездок для миллионов россиян. Появление душевой кабины и индивидуальной капсулы в плацкарте — редкое явление для отечественного железнодорожного транспорта и может задать новый стандарт для всего рынка пассажирских перевозок. Для сравнения, в других странах подобные инновации постепенно внедряются, а в России этот шаг выглядит как попытка догнать мировые тенденции и повысить доступность железнодорожных путей сообщения.

Плацкартные вагоны традиционно считаются самым доступным, но не самым удобным способом передвижения на дальние расстояния. Новая концепция РЖД может привести к смене приоритетов в отрасли — теперь акцент делается не только на цену, но и на уровень обслуживания. Это особенно актуально на фоне роста внутреннего туризма и увеличения числа пассажиров, выбирающих поезд вместо самолёта.

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