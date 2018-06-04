4 июня 2018, 12:46
В России появятся приподнятые пешеходные переходы
На российских дорогах планируют внедрить европейскую практику приподнятых пешеходных переходов. Они будут возвышаться на 10 сантиметров над дорогой. Новые переходы, в первую очередь, будут устраивать во дворах вблизи детских площадок.
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Новые «зебры» будут представлять собой площадку длиной не менее 4 метров с плавными съездами по обеим сторонам, приподнятую относительно основного дорожного полотна на 10 сантиметров. Водители волей-неволей будут вынуждены притормаживать перед такой «зеброй» и сбавлять скорость до 20 км/ч. Кроме того, новый национальный стандарт предусматривает сужение проезжей части во дворах районе переходов до 3 метров, чтобы исключить возможность обгона. Все эти меры должны значительно повысить безопасность на территории жилых кварталов.
В настоящее время приподнятые пешеходные переходы можно возводить в рамках единого ГОСТа «Искусственные неровности». Но четкого технического регламента по этому поводу пока нет. В документе допускается совмещать искусственные неровности «монолитной конструкции трапециевидного профиля с наземными нерегулируемыми пешеходными переходами» вблизи детских учреждений или внутри жилых кварталов.
Первые подобные переходы появились в Москве осенью 2016 года в рамках программы благоустройства «Моя улица». Есть приподнятые «зебры» и в некоторых других городах России, например, в Петербурге и Пскове.
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Комментарии пользователей
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22 проданных автомобиля за год - это сильно! Не понимает душа русская корейских дизайнерских изысков, особенно за такие деньги. За полтора миллиона в России можно купить вполне приличный кроссовер, и места больше, и проходимость выше, и человеком себя ощущаешь.
Странный автомобиль во всех смыслах. Непонятно даже к какому классу его отнести можно. Молодежный недоспорткар какой-то. Для гоночного слабоват, даже с 280 лошадьми под капотом, для обычной жизни слишком оригинален и непрактичен. Наверное, только американцы и смогут найти ему применение.
Про рабочее место - хорошо) В это авто можно и письменный стол при желании запихнуть, и даже вполне приличных размеров "обезъянник" организовать) Потолок низковат, а по всем остальным параметрам очень подходит. Повезло шведским полицейским, это не наши козлики.
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