4 июня 2018, 12:46

В России появятся приподнятые пешеходные переходы

На российских дорогах планируют внедрить европейскую практику приподнятых пешеходных переходов. Они будут возвышаться на 10 сантиметров над дорогой. Новые переходы, в первую очередь, будут устраивать во дворах вблизи детских площадок.
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В России появятся приподнятые пешеходные переходы
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Ждать появления новых переходов в ближайшее время не стоит. Росстандарт еще только разрабатывает проект предварительного национального стандарта, регулирующий появление новых переходов. Принять его планируют в следующем году. Первые подобные переходы появятся вблизи подъездов жилых домов или детских площадок во внутридворовых проездах.

Новые «зебры» будут представлять собой площадку длиной не менее 4 метров с плавными съездами по обеим сторонам, приподнятую относительно основного дорожного полотна на 10 сантиметров. Водители волей-неволей будут вынуждены притормаживать перед такой «зеброй» и сбавлять скорость до 20 км/ч. Кроме того, новый национальный стандарт предусматривает сужение проезжей части во дворах районе переходов до 3 метров, чтобы исключить возможность обгона. Все эти меры должны значительно повысить безопасность на территории жилых кварталов.

В настоящее время приподнятые пешеходные переходы можно возводить в рамках единого ГОСТа «Искусственные неровности». Но четкого технического регламента по этому поводу пока нет. В документе допускается совмещать искусственные неровности «монолитной конструкции трапециевидного профиля с наземными нерегулируемыми пешеходными переходами» вблизи детских учреждений или внутри жилых кварталов.

Первые подобные переходы появились в Москве осенью 2016 года в рамках программы благоустройства «Моя улица». Есть приподнятые «зебры» и в некоторых других городах России, например, в Петербурге и Пскове.
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В России появятся приподнятые пешеходные переходы
{{material_121749}}Ждать появления новых переходов в ближайшее время не стоит. Росстандарт еще только разрабатывает проект предварительного национального стандарта, регулирующий появление новых переходов. Принять его планируют в следующем году. Первые подобные переходы появятся вблизи подъездов жилых домов или детских площадок во внутридворовых проездах.Новые «зебры» будут представлять собой площадку длиной не менее 4 метров с плавными съездами по обеим сторонам, приподнятую относительно основного дорожного полотна на 10 сантиметров. Водители волей-неволей будут вынуждены притормаживать перед такой «зеброй» и сбавлять скорость до 20 км/ч. Кроме того, новый национальный стандарт предусматривает сужение проезжей части во дворах районе переходов до 3 метров, чтобы исключить возможность обгона. Все эти меры должны значительно повысить безопасность на территории жилых кварталов.В настоящее время приподнятые пешеходные переходы можно возводить в рамках единого ГОСТа «Искусственные неровности». Но четкого технического регламента по этому поводу пока нет. В документе допускается совмещать искусственные неровности «монолитной конструкции трапециевидного профиля с наземными нерегулируемыми пешеходными переходами» вблизи детских учреждений или внутри жилых кварталов.Первые подобные переходы появились в Москве осенью 2016 года в рамках программы благоустройства «Моя улица». Есть приподнятые «зебры» и в некоторых других городах России, например, в Петербурге и Пскове.
2018-06-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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