В России предлагают изменить порядок регистрации транспортных средств

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Предложение Антона Шапарина призвано устранить существующие лазейки в законодательстве, которыми автовладельцы пользуются, чтобы не платить транспортный налог, не получать штрафы и не покупать полис ОСАГО, пишет «Профиль» со ссылкой на материал «Известий».

Например, по действующим нормам покупатель обязан поставить машину на учет в течение 10 дней после покупки, в противном случае ему грозит штраф до 2 000 рублей. Но если автомобиль будет перепродан еще раз в течение этого срока, то привлечь к ответственности нового владельца будет сложно. Ведь обязанность по регистрации не выполнил предыдущий хозяин авто. Этим пробелом в законодательстве пользуются недобросовестные автовладельцы, оформляя несколько договоров купли-продажи машины с разными датами.

Именно поэтому НАС предлагает обязать владельцев уведомлять ГИБДД о продаже автомобиля и увеличить срок давности привлечения к ответственности за нарушения правил регистрации ТС. Эксперты предупреждают, что нововведение увеличит нагрузку на сотрудников Госавтоинспекции. В МВД инициативу НАС пока официально не комментируют.

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