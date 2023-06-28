В России предлагают устанавливать максимальные цены на автомобили отечественной сборки

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Начиная с 2020 года, цены на новые автомобили в России растут в геометрической прогрессии. В Национальном союзе защиты прав потребителей ссылаются на данные «Автостата», согласно которым в 2020 году средневзвешенная цена увеличилась на 7%, в 2021-м – на 18%, в 2022 году – уже на 20%, а в I квартале 2023 года – на 11%. По мнению экспертов, такая динамика обусловлена не только объективными причинами, но и непомерными аппетитами дилеров, пишут «Известия»

В других странах мира государство обычно не вмешивается в ценовую политику автопроизводителей и дилеров. Их отношения с потребителями регулируются по законам рынка. Однако, в России участие государства традиционно намного заметнее. Например, аналогичный механизм регулирования максимальной цены перепродажи уже работает для табачной продукции. В Налоговом кодексе зафиксирована максимальная цена пачки сигарет.

Фото: Lada

Аналогичным образом сейчас предложили установить максимальную цену перепродажи и для автомобилей российской сборки. Авторы инициативы имеют в виду, прежде всего, автомобили Lada. Предельная надбавка к стоимости производителя не должна превышать 15%.

Представители дилерского сообщества скептически отнеслись к подобному предложению. По их словам, повышение цен к рекомендованной – это обычная практика, основанная на балансе спроса и предложения. В условиях дефицита новых автомобилей дилеры повышают размер своей маржи. В этом нет ничего плохого, потому что бывают и обратные ситуации: автомобилей много, надо выполнять планы продаж, и дилеры реализуют машины по себестоимости.

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