В России предлагают ввести мораторий на уплату транспортного налога (но не для всех)

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Ввести мораторий на транспортный налог предлагают для покупателей новых автомобилей российского производства. Глава Минпромторга Денис Мантуров направил Виталию Милонову письмо со словами поддержки, но подчеркнул, что последнее слово будет за Министерством финансов, которое курирует сферу налогообложения. В ответ на запрос «Известий», в Минфине сообщили, что никаких предложений о «заморозке» транспортного налога в ведомство пока не поступало, но выразили готовность рассмотреть подобную инициативу.

По словам экспертов, размер транспортного налога может доходить до 75 000 рублей в год. Его сумма напрямую зависит от мощности двигателя и региона регистрации. Отечественные автомобили развивают от 90 до 150 сил. Для них размер транспортного налога даже в Москве не может превышать 10 000 рублей в год. Поэтому инициатива Милонова направлена в большей степени не на облегчение жизни простых россиян, а на продвижение российских автомобилей.

Напомним, с 14 июля в России перезапустили программы льготного автокредитования. Покупатели машин российского производства могут рассчитывать на скидку от 20 до 35%. Например, при покупке автомобилей Lada, УАЗ или ГАЗ стоимостью не более 2 млн рублей субсидируемая из федерального бюджета скидка составит до 20% от стоимости автомобиля. На Дальнем Востоке размер скидки возрастает до 25%. А при покупке в кредит липецких электрокаров Evolute, сборку которых «Моторинвест» обещает запустить в сентябре, автолюбители получат скидку в 35%, но не более 925 тысяч рублей.

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