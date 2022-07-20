В России предлагают ввести мораторий на уплату транспортного налога (но не для всех)
По словам экспертов, размер транспортного налога может доходить до 75 000 рублей в год. Его сумма напрямую зависит от мощности двигателя и региона регистрации. Отечественные автомобили развивают от 90 до 150 сил. Для них размер транспортного налога даже в Москве не может превышать 10 000 рублей в год. Поэтому инициатива Милонова направлена в большей степени не на облегчение жизни простых россиян, а на продвижение российских автомобилей.
Напомним, с 14 июля в России перезапустили программы льготного автокредитования. Покупатели машин российского производства могут рассчитывать на скидку от 20 до 35%. Например, при покупке автомобилей Lada, УАЗ или ГАЗ стоимостью не более 2 млн рублей субсидируемая из федерального бюджета скидка составит до 20% от стоимости автомобиля. На Дальнем Востоке размер скидки возрастает до 25%. А при покупке в кредит липецких электрокаров Evolute, сборку которых «Моторинвест» обещает запустить в сентябре, автолюбители получат скидку в 35%, но не более 925 тысяч рублей.
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Geely Coolray пережил рестайлинг и получил новый мотор: фото и подробности
Китайская компания Geely представила основательно обновленный кроссовер Binyue, который продается в России под именем Coolray. Помимо посвежевшей внешности, автомобиль получил полностью новый салон и современную «турбочетверку» на 181 сил.Читать далее
-
20.07.2022, 17:05
Звезда футбола Франческо Тотти похвастался новой машиной
Франческо Тотти – легендарный итальянский нападающий, на протяжении 25 лет выступавший за один и тот же клуб, столичную «Рому», начинает новую жизнь. После 20 лет брака он объявил о разводе с женой и пересел на электрокар.Читать далее
-
20.07.2022, 13:01
АвтоВАЗ нашел, чем заменить импортные пружины подвески в автомобилях Lada
Отечественный автогигант выбрал российского поставщика пружин подвески для автомобилей Lada Largus. Комплектующие будут выпускать в Башкирии. Серийные поставки начнутся в августе 2022 года.Читать далее
-
20.07.2022, 12:01
АвтоВАЗ возобновляет сборку Lada Largus (но радость будет недолгой)
Пресс-служба АвтоВАЗа сообщила о возобновлении производства автомобилей семейства Lada Largus. Сварка и окраска кузовов уже идет полным ходом. Первые товарные экземпляры сойдут с конвейера до конца текущей недели.Читать далее
-
20.07.2022, 10:07
Hyundai показала летающую маршрутку и назвала сроки запуска
На международном авиасалоне в Фарнборо компания Hyundai Motor Group представила прототип новейшего воздушного транспортного средства Supernal eVTOL, предназначенного для внутригородских пассажирских перевозок.Читать далее
-
20.07.2022, 09:13
КамАЗ готовит новый автобус-вездеход: как он будет выглядеть
КамАЗ работает над перспективным проектом полноприводного автобуса-вездехода, который сможет перевозить до 32 пассажиров в более комфортных условиях, по сравнению с традиционными «вахтовками».Читать далее
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