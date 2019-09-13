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13 сентября 2019, 07:31

В России предлагают ввести сертификацию автосервисов

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Фото: Pixabay
Российские дилеры выступили с инициативой о введении обязательно сертификации для автосервисов в зависимости от их технической оснащенности и квалификации персонала. В настоящее время до 80% сервисов находятся в «серой» зоне.
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Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предлагает в обязательном порядке сертифицировать все автосервисы, сообщает РИА «Новости». Сейчас после завершения гарантийного срока автовладельцы предпочитают обслуживать свои машины не у официальных дилеров или на независимых СТО, а в «гаражах», где нет сертифицированных специалистов и необходимого оборудования, а финансовые потоки не поддаются контролю.

По мнению представителей РОАД, ремонт автомобиля в подобных «серых» автосервисах потенциально небезопасен и может повлечь проблемы на дороге. Регламент работ не соответствует установленным нормам и требованиями безопасности, а сами клиенты не защищены законом. 

Предлагается ввести многоуровневую саморегулируемую систему сертификации в зависимости от оснащенности автосервисов и квалификации их специалистов. Выдачу сертификатов может взять на себя РОАД. Базовый ремонт разрешат проводить всем автосервисам, но для более сложных манипуляций потребуется привести оборудование и профессиональные стандарты в соответствие с требованиями, предъявляемыми автопроизводителями и российским законодательством.

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В России предлагают ввести сертификацию автосервисов
{{material_127242}}Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предлагает в обязательном порядке сертифицировать все автосервисы, сообщает РИА «Новости». Сейчас после завершения гарантийного срока автовладельцы предпочитают обслуживать свои машины не у официальных дилеров или на независимых СТО, а в «гаражах», где нет сертифицированных специалистов и необходимого оборудования, а финансовые потоки не поддаются контролю.По мнению представителей РОАД, ремонт автомобиля в подобных «серых» автосервисах потенциально небезопасен и может повлечь проблемы на дороге. Регламент работ не соответствует установленным нормам и требованиями безопасности, а сами клиенты не защищены законом. Предлагается ввести многоуровневую саморегулируемую систему сертификации в зависимости от оснащенности автосервисов и квалификации их специалистов. Выдачу сертификатов может взять на себя РОАД. Базовый ремонт разрешат проводить всем автосервисам, но для более сложных манипуляций потребуется привести оборудование и профессиональные стандарты в соответствие с требованиями, предъявляемыми автопроизводителями и российским законодательством.
2019-09-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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