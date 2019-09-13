13 сентября 2019, 07:31
В России предлагают ввести сертификацию автосервисов
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Фото: Pixabay
Российские дилеры выступили с инициативой о введении обязательно сертификации для автосервисов в зависимости от их технической оснащенности и квалификации персонала. В настоящее время до 80% сервисов находятся в «серой» зоне.
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По мнению представителей РОАД, ремонт автомобиля в подобных «серых» автосервисах потенциально небезопасен и может повлечь проблемы на дороге. Регламент работ не соответствует установленным нормам и требованиями безопасности, а сами клиенты не защищены законом.
Предлагается ввести многоуровневую саморегулируемую систему сертификации в зависимости от оснащенности автосервисов и квалификации их специалистов. Выдачу сертификатов может взять на себя РОАД. Базовый ремонт разрешат проводить всем автосервисам, но для более сложных манипуляций потребуется привести оборудование и профессиональные стандарты в соответствие с требованиями, предъявляемыми автопроизводителями и российским законодательством.
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